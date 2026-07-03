Cristiano Ronaldo veste camisa de Diogo Jota após vitória contra Croácia na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, vestiu a camisa número 21, de Diogo Jota, após a vitória sobre a Croácia por 2 a 1 na fase de 32 seleções da Copa do Mundo, nesta quinta (2).

Jota morreu no ano passado após um acidente de carro na Espanha. Ele tinha 28 anos e jogava pelo Liverpool, da Inglaterra.

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No Instagram, Cristiano escreveu: "A vitória foi por nós, pelo Diogo e por Portugal".

O jogador morreu perto da cidade de Zamora, na Espanha, em 3 de julho do ano passado, exatamente um ano antes da partida contra a Croácia. O pneu de seu carro teria estourado durante uma ultrapassagem, disse a polícia espanhola em um comunicado na época. O irmão de Jota, André Silva, também não resistiu ao acidente.

Segundo a BBC reportou, Jota havia passado por uma pequena cirurgia e havia sido alertado pelo seu médico para não pegar avião. Por isso, planejou voltar de carro à Inglaterra para os treinos de pré-temporada do Liverpool. No momento do acidente, ele estava a caminho do porto na cidade de Santander, onde pegaria uma balsa até o Reino Unido.

O então técnico do Liverpool Jürgen Klopp disse nas redes sociais que "Deve haver um propósito maior! Mas não consigo vê-lo!" na época. Ele levou o português para a equipe inglesa em 2020.

Antes da partida do Mundial desta quinta, uma imagem de Jota foi exibida no telão do estádio, em Toronto, no Canadá.

Portugal vai enfrentar a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo, na segunda (6), às 17h.