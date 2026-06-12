Cristiano Ronaldo rebate sobre forma física para Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo rebateu um jornalista que o questionou sobre sua forma física e despistou sobre as chances de Portugal vencer a Copa do Mundo de 2026. O atacante de 41 anos falou à imprensa nesta sexta-feira (12), antes do embarque da seleção portuguesa para os Estados Unidos.

Astro português garantiu que está pronto para o seu sexto Mundial. Cristiano foi perguntado sobre a sua condição física às vésperas do torneio e afirmou que tudo está dentro da normalidade -não sem antes provocar sutilmente o repórter que trouxe a dúvida.

"Fisicamente? Fisicamente, estou bem! Você não tem visto os jogos? Eu acho que estou bem. Não há surpresa nenhuma", disse o atacanet à imprensa.

CR7 elogiou a nova geração portuguesa, mas evitou colocar a seleção como favorita ao título. O atacante citou "muitos fatores" que determinam se uma equipe será campeã ou não, ao responder se este seria "o ano" de Portugal.

"Só saberemos no final. É uma geração muito boa, mas, como eu digo, há fatores que não conseguimos controlar nos jogos. Ganhar ou não ganhar, que é o ponto mais importante. Mas, eu acredito que é uma geração que vai dar muitas alegrias aos portugueses. O mais importante é começar bem, passar em primeiro no grupo e, a partir daí, ir vendo jogo a jogo. Mas não já com expectativas que vamos ganhar. Eu acho tem que ser passo a passo, com calma. O caminho constrói-se caminhando", afirmou ainda o português.

Ídolo passou em branco nos dois amistosos antes da Copa. Ele somou quase 110 minutos em campo nas vitórias lusitanas contra Chile e Nigéria, ambas por 2 a 1, mas não conseguiu marcar seu 974º gol na carreira -diante dos africanos, inclusive, ele teve atuação para se esquecer, com três grandes chances perdidas.

Portugal estreia na Copa do Mundo na quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo. O time europeu está no Grupo K, pelo qual também enfrentará Uzbequistão (23/6) e Colômbia (27/6) na primeira fase.