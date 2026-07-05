Cristiano Ronaldo provoca jornalista brasileiro ao falar sobre Copa aos 41 anos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O craque português Cristiano Ronaldo provocou o comentarista da TNT Sports Marcelo Bechler, também colunista da Folha, durante entrevista neste domingo (5).
Enquanto respondia a perguntas feitas por jornalistas antes do confronto entre Portugal e Espanha, que acontecerá nesta segunda-feira (6) em Dallas e define uma vaga nas quartas de final, ele direcionou o microfone ao brasileiro.
"Dá àquele rapaz que está à frente dele, que não gosta de mim. Quero ver se ele faz uma pergunta boa", disse.
O jornalista respondeu que adora o jogador e perguntou qual é o maior desafio de jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos.
"Falar com alguns de vocês [jornalistas], com os que não gostam principalmente. Tu és um deles que eu sei. Fixo bem a cara das pessoas", reclamou CR7, antes de responder de fato à pergunta.
Sobre jogar com 41 anos, ele afirmou que tem sido uma boa experiência.
"É se adaptar às nuances da idade, sabendo que não sou mais o mesmo jogador que era. Mas uma coisa que tenho clara é que nada mudou, continuo a fazer gols. Espero fazer amanhã [segunda-feira ".