Cristiano Ronaldo marca seu primeiro gol em mata-matas de Copas do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Cristiano Ronaldo, enfim, acabou com um de seus únicos pontos negativos no futebol: fazer gol em jogos eliminatórios da Copa do Mundo.

Na noite desta quinta-feira (2), ele fez o gol de empate de Portugal contra a Croácia, pela fase de 32 seleções da Copa que está sendo realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Depois, antes do término da partida em Toronto (Canadá), acabou substituído.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Esse foi o 11º gol de CR7 em sua sexta Copa. Ele defende a camisa portuguesa desde a edição de 2006.

Ao marcar duas vezes na vitória por 5 a 0 contra o Uzbequistão, ele havia se tornado o primeiro jogador a fazer gols em seis edições diferentes do Mundial. A partida foi realizada em Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da atual edição do Mundial.

Cristiano Ronaldo superou o recordista anterior de seu país, Eusébio, que tem nove gols em Copa do Mundo. Todos na edição na Inglaterra, em 1966.

Ele ainda está longe, porém, do argentino Lionel Messi (19 gols), maior artilheiro da história do torneio, e do segundo colocado, Mbappé, com 18.

A carreira de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo começou em 2006, na Alemanha, aos 21 anos de idade.

Foi a última participação do craque Luís Figo no torneio. Portugal estava sob o comando do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari .

Cristiano balançou as redes uma única vez, na segunda rodada da fase de grupos, na vitória de Portugal por 2 a 0 contra o Irã.

TODOS OS GOLS DE CR7 EM COPAS DO MUNDO

1º gol: Portugal x Irã | Alemanha 2006

2º gol: Portugal x Coreia do Norte | África do Sul 2010

3º gol: Portugal x Gana | Brasil 2014

4º gol: Portugal x Espanha | Rússia 2018

5º gol: Portugal x Espanha | Rússia 2018

6º gol: Portugal x Espanha | Rússia 2018

7º gol: Portugal x Marrocos | Rússia 2018

8º gol: Portugal x Gana | Qatar 2022

9º gol: Portugal x Uzbequistão | EUA, México e Canadá 2026

10º gol: Portugal x Uzbequistão | EUA, México e Canadá 2026

11º gol: Portugal x Croácia | EUA, México e Canadá 2026

A Copa do Mundo é o título que falta para coroar a carreira de Cristiano Ronaldo e da própria seleção portuguesa, que nunca venceu o torneio.

Mbappé e Messi já alcançaram essa glória com seus países, em 2018 e 2022, respectivamente.