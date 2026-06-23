Cristiano Ronaldo faz história e comanda massacre de Portugal sobre o Uzbequistão

Portugal deixou para trás a atuação apagada da estreia e conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, a seleção goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira (23), em Houston, e lidera provisoriamente o Grupo K.

CR7 abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, ao completar de primeira um cruzamento de João Cancelo. Nuno Mendes ampliou em cobrança de falta aos 16. Ainda antes do intervalo, o camisa 7 marcou novamente após receber passe de Bruno Fernandes. Na etapa final, um gol contra de Khusanov e um chutaço de Rafael Leão na gaveta fecharam o placar.

O primeiro gol entrou para a história. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo. Com o segundo, chegou a dez gols em Mundiais e ultrapassou Eusébio, que tinha nove, como maior artilheiro de Portugal na história da competição.

A vitória começou a ser construída logo no início da partida. João Cancelo avançou pela direita e cruzou para Cristiano finalizar de primeira dentro da área. Aos 16 minutos, Nuno Mendes ampliou em cobrança de falta.

O Uzbequistão chegou a diminuir aos 29 minutos, quando Aziz Ganiev acertou um chute no ângulo após recuperação de bola no campo de ataque. O lance, porém, foi anulado após revisão do VAR, que identificou falta de Abbosbek Fayzullaev sobre João Cancelo na origem da jogada.

A equipe portuguesa seguiu dominando a partida e ampliou a vantagem aos 38 minutos. Bruno Fernandes encontrou Cristiano Ronaldo pelo lado direito da área. O atacante tocou na saída do goleiro para marcar seu segundo gol na partida.

Antes do intervalo, Cristiano ainda esteve perto do hat-trick. Após novo cruzamento de João Cancelo, encobriu o goleiro, mas viu Eldor Shomurodov salvar em cima da linha.

Na segunda etapa, após jogada ensaiada de Portugal, Khusanov desviou na bola e mandou para a própria rede aos 14 minutos. Rafael Leão deixou o dele aos 41 minutos após cruzamento de Semedo que seria para Cristiano Ronaldo, mas um desvio a deixou à feição para o para o camisa 17 acertar um balaço no ângulo.

Roberto Martínez promoveu duas alterações em relação à estreia, o que garantiu maior mobilidade à equipe no setor ofensivo. Rúben Dias entrou na defesa no lugar de Tomás Araújo, enquanto João Félix assumiu a vaga de Bernardo Silva.

Portugal pressionou a saída de bola adversária desde os primeiros minutos, ocupou o campo de ataque com frequência e criou mais oportunidades do que havia produzido contra o Congo.

Cristiano também chamou atenção pela participação sem a bola. Em mais de uma oportunidade, pressionou o goleiro Abduvokhid Nematov e os defensores uzbeques para dificultar a saída de jogo da equipe asiática. No segundo tempo, inclusive, roubou uma bola dentro da grande área, chapelou o zagueiro e mandou uma bomba de esquerda, mas Nematov defendeu.

O Uzbequistão, que disputa sua primeira Copa do Mundo, havia mostrado competitividade na derrota por 3 a 1 para a Colômbia na rodada inicial. Contra Portugal, porém, teve dificuldades para sustentar a pressão portuguesa e criou poucas oportunidades.

Com o resultado, Portugal chega à rodada final em situação mais confortável. Caso a Colômbia vença a República Democrática do Congo ainda nesta terça-feira, bastará um empate para que os europeus avancem de fase.

Portugal fecha a participação na fase de grupos contra a Colômbia, enquanto Uzbequistão e Congo se enfrentam. As partidas serão no sábado (27).