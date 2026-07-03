Cristiano Ronaldo exalta Modric em adeus do croata às Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo exaltou Luka Modric após a vitória de Portugal sobre a Croácia por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), pela segunda fase da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

O jogo marcou o adeus do croata, de 40 anos, à Copa. Cristiano Ronaldo, que foi companheiro do meio-campista por anos no Real Madrid, se referiu a Modric como uma "lenda".

Eu falei com ele [Modric]. É uma lenda do futebol. Eu joguei muitos anos junto com ele no Real Madrid. Eu desejo a ele o melhor e eu vou continuar jogando.Cristiano Ronaldo, na zona mista

A dupla carregou um mesmo "patch" durante esta Copa do Mundo. Modric (com cinco edições disputadas) e Cristiano Ronaldo (seis edições) receberam a Fifa um bordado especial na camisa com o dizer "Legacy" (legado, em português). Somente Neuer, Messi, Nagatomo e Ochoa também usaram.

Modric fecha suas participações em Copas com 23 jogos disputados e dois gols marcados. O croata foi o símbolo de uma geração que levou o país à sua primeira final  que acabou na derrota para a França em 2018  e ao terceiro lugar, em 2022.

A despedida do camisa 10 teve atuação discreta e drama até o fim. Modric não conseguiu criar muitas jogadas, mas viu a Croácia largar na frente de Portugal com gol de Perisic já no segundo tempo. Os portugueses viraram com Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Nos acréscimos, os croatas tiveram um gol de Gvardiol anulado por impedimento de Pasalic.