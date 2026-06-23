Cristiano Ronaldo diz que enfrentar Messi na Copa do Mundo seria 'top'

HOUSTON, EUA E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo não demonstrou muito interesse em falar sobre Lionel Messi após se tornar o primeiro jogador a fazer gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Após marcar dois gols na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão, o atacante foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar o argentino, agora maior artilheiro da história do torneio, nas fases finais da competição.

A pergunta mencionava a rivalidade construída ao longo de quase duas décadas e a chance de um encontro entre os dois em uma Copa do Mundo. Cristiano desconversou.

"Não sei o que responder porque é uma pergunta que não faz muito sentido. Seria top. Mas o mais importante era ganhar hoje para passar da fase de grupos e estar preparado para o que vem", afirmou.

O português ressaltou que a prioridade era a classificação e o próximo compromisso da seleção.

"Sabemos que vamos ter um jogo duro contra a Colômbia, mas o objetivo principal era passar da fase de grupos e conseguimos. Joguei bem, marquei, ajudei a equipe. A equipe esteve muito bem e seguimos."

Mais à vontade ao comentar a atuação portuguesa, Cristiano disse que a vitória foi uma resposta às críticas recebidas após o empate com o Congo na estreia.

"Melhoramos. A vida é assim. O nosso objetivo principal é sempre melhorar. Foi o que fizemos."

O atacante afirmou que os dias anteriores à partida foram marcados por forte pressão sobre a equipe.

"Foi uma semana muito dura, uma semana difícil, uma semana em que a opinião pública foi muito dura conosco, com todos os jogadores, especialmente comigo e com o treinador."

Aos 41 anos, ele voltou a mencionar a forma como costuma ser avaliado ao longo da carreira.

"Já são 23 anos de profissão. Quando as coisas correm bem, Cristiano está bem. Quando correm mal, é um aposentado, já está velho. Vai ser sempre assim."

Cristiano disse que a resposta veio dentro de campo.

"Demos uma boa resposta, eu e os meus companheiros, que era o que queríamos. Estamos bem posicionados, jogamos bem, jogamos com as linhas altas e, quando é assim, é muito difícil parar Portugal."

Ao ser lembrado de que Messi, Mbappé, Haaland e agora ele próprio haviam sido protagonistas nos últimos dias da Copa, o português respondeu em português e resumiu sua trajetória em uma frase.

"Eu chego sempre, mas chego mais tarde. Eu estou lá."

"Estou muito feliz porque para mim o mais principal é a equipe, estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar."

"Sabemos que quando jogamos bem ou não ganhamos, somos sempre atacados, principalmente eu. Mas, como disse anteriormente, já estou acostumado e sigo o barco."

GOLS DE CRISTIANO RONALDO EM COPAS DO MUNDO

- Alemanha (2006): 1 gol

- África do Sul (2010): 1 gol

- Brasil (2014): 1 gol

- Rússia (2018): 4 gols

- Qatar (2022): 1 gol

- Estados Unidos, México e Canadá (2026): 2 gols

GOLS DE MESSI EM COPAS DO MUNDO

- Alemanha (2006): 1 gol

- África do Sul (2010): 0 gol

- Brasil (2014): 4 gols

- Rússia (2018): 1 gol

- Qatar (2022): 7 gols

- Estados Unidos, México e Canadá (2026): 5 gols