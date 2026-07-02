CR7 busca 1º gol em mata-mata de Copa contra a Croácia de Modric

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo tentará fazer contra a Croácia o gol que falta à sua história em Copas do Mundo nesta quinta-feira (2), às 20h, em Toronto, pela fase de 32.

O camisa 7 de Portugal nunca balançou as redes em uma partida de mata-mata do Mundial e faz um torneio de desempenho abaixo do esperado, especialmente no empate contra a República Democrática do Congo na estreia.

Ele respondeu com dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão que garantiram o recorde de gols em seis Copas diferentes.

"Foi uma semana difícil, parecia que eu já estava aposentado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que [em qualquer] outra coisa", disse ele.

Portugal avançou, mas terminou em segundo lugar no Grupo K depois do empate sem gols com a Colômbia e ouviu críticas da imprensa local pelo desempenho abaixo do esperado.

Roberto Martínez rebateu os questionamentos e insistiu que os números físicos justificam a permanência de Cristiano no time.

Ao redor dele, a seleção tenta encontrar o equilíbrio entre a criatividade de Bruno Fernandes, Vitinha e Bernardo Silva e a profundidade oferecida por João Neves.

A Croácia chega em um momento diferente. Perdeu para a Inglaterra na estreia, mas cresceu durante a primeira fase. A vitória sobre Gana, na última rodada, confirmou a classificação e teve novamente o veterano Luka Modric como protagonista.

Aos 40 anos, o meia deu a assistência para Nikola Vlaić marcar o gol decisivo e tornou-se o jogador mais velho a registrar uma assistência em uma Copa.

O técnico Zlatko Dalić, que comanda o time desde 2017, afirmou que a equipe repetiu uma característica vista nos últimos Mundiais: evoluir à medida que o torneio avança. Foi assim nas campanhas do vice-campeonato, em 2018, e do terceiro lugar, quatro anos depois.

PORTUGAL x CROÁCIA

Fase de 32 | 2 de julho, às 20h

Estádio BMO Field, em Toronto (Canadá)

Na TV: CazéTV