Costa do Marfim marca no fim e bate o Equador na Copa em jogo de bolas na trave

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um chute de Diallo aos 44min do segundo tempo definiu a vitória da Costa do Marfim sobre o Equador na noite deste domingo (14), no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pelo Grupo E da Copa do Mundo.

O gol saiu quando tudo indicava que o confronto seria o primeiro sem gols no Mundial, mas uma jogada em velocidade do zagueiro Singo, girando em cima da marcação na defesa e escapando em velocidade até o ataque, fez clarear a chance para Diallo marcar o gol salvador, em chute de pé esquerdo no canto direito do goleiro Galíndez.

Desde o início, a partida foi muito movimentada, com oportunidades reais de gols para as duas seleções. Só no primeiro tempo, o Equador teve as melhores chances, acertando o travessão do goleiro Fofana duas vezes.

Aos 23min, o atacante Yeboah roubou a bola de Agbadou próximo à lateral direita, levou a bola para o meio e finalizou de perna esquerda. A bola fez uma leve curva e acertou o travessão.

Seis minutos depois, Minda se infiltrou entre os zagueiros e chutou de perna direita no travessão.

A Costa do Marfim, por sua vez, conseguiu boas tabelas no ataque e também alguns contra-ataques, principalmente com o atacante Diomandé pelo lado direito.

Na melhor oportunidade, Touré recebeu do lado esquerdo e, dentro da área, chutou cruzado com perigo. O goleiro Galíndez chegou a tocar na bola, mas o árbitro não viu e marcou tiro de meta.

Aos 20min, o equatoriano Caicedo experimentou uma nova regra da Fifa, a de parada para atendimento médico. Ele havia caído em um lance dentro da área, e o juiz François Letexier parou o jogo.

Como o jogador se levantou rapidamente, o juiz o mandou para fora do gramado para esperar um minuto. Ele ficou muito bravo e chegou a gritar com o assistente de arbitragem antes de voltar.

O segundo tempo manteve o mesmo padrão de jogo do primeiro e, coincidentemente, as traves continuaram atrapalhando os atacantes.

Logo no primeiro lance, Enner Valencia tocou para Plata na entrada da área, pela esquerda. Ele recebeu de volta e finalizou com força no pé da trave direita de Fofana.

Sete minutos depois, foi a vez da Costa do Marfim. Diomandé cruzou para Wahi, que chegou chutando de primeira e acertou o travessão.

Aos 22min, o goleiro Fofana salvou sua seleção em um chutaço de Plata da entrada da grande área. O equatoriano recebeu a bola, ajeitou e finalizou de perna esquerda. Bem posicionado, Fofana espalmou para longe.

O confronto continuou lá e cá, com ambas as equipes levando perigo aos goleiros rivais, até o gol de Diallo, que havia substituído Touré aos 11min do segundo tempo. No desespero, os equatorianos pressionaram no fim, mas não conseguiram empatar.

Com o resultado, a Alemanha se mantém na liderança do Grupo E, com 3 pontos e seis gols de saldo, seguido pela Costa do Marfim, com 3 ponto e um gol de saldo. O Equador é o terceiro, seguido por Curaçao, ambos zerados.

As duas seleções voltam a jogar no próximo sábado (20). A Costa do Marfim enfrenta a Alemanha às 17h (de Brasília) na briga pela liderança do grupo, e o Equador encara Curaçao às 21h.