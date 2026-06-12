Coreia vira sobre Tchéquia em jogo com golaço, Infantino e lugares vazios
(UOL/FOLHAPRESS) - A Coreia do Sul foi superior, saiu atrás no placar e conseguiu a virada sobre a Tchéquia, vencendo por 2 a 1, no Estádio Akron, em Guadalajara, na segunda partida da Copa do Mundo de 2026.
A Tchéquia abriu o marcador com o zagueiro Krejcí, mas In-Beom e Hyeon-Gyu buscaram a virada para os coreanos. O primeiro golaço da Copa, que deu o empate para a Coreia, saiu após um belo corte e cavadinha de In-Beom. Ainda pelo lado dos asiáticos, Son teve boas chances, mas não conseguiu deixar o seu.
O duelo ficou marcado pelo baixo público em lugares considerados premium no estádio. A região do anel inferior, próxima ao campo, possuía "buracos" perceptíveis devido à falta de torcedores. Em contrapartida, locais mais populares, como atrás dos gols, estavam lotados. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também esteve presente após acompanhar o jogo de abertura na Cidade do México.
Com a vitória, a Coreia fica em 2º lugar no grupo A, atrás do México, que venceu a África do Sul por 2 a 0. Já a Tchéquia segue zerada, assim como os sul-africanos.
As duas seleções voltam a campo na próxima quinta-feira (18), pela segunda rodada. A Coreia do Sul encara o México em duelo pela liderança da chave, novamente em Guadalajara, enquanto a Tchéquia joga contra a África do Sul, em Atlanta.
COMO FOI O JOGO
A partida começou com a Coreia do Sul no comando da posse de bola e criando chances, mas a Tchéquia conseguiu equilibrar aos poucos. Nas primeiras oportunidades dos coreanos, Jae-Sung recebeu na área e rolou para Son, que foi bloqueado pela defesa. Pouco depois, Lee Kang-In teve espaço da intermediária e arriscou para boa defesa do goleiro Kovár. Os tchecos, por sua vez, tentavam pela bola aérea.
Após a pausa para hidratação, as equipes se acertaram ainda mais em campo, dificultando a criação, mas Son perdeu três oportunidades. Na primeira, ele recebeu com espaço e tentou de fora da área, mandando por cima. Em seguida, cortou do meio para a esquerda e levou perigo para Kovár. Na terceira chance, o camisa 7 acionou Tae-Seok e correu para o meio da área, mas furou o chute da marca do pênalti.
A Coreia voltou melhor para a etapa final, perdeu duas grandes chances com Son e Jae-Sung, e viu os tchecos abrirem o placar num lateral cobrado na área. Aos 13 minutos, Coufal usou toda a força de seus braços e lançou a bola na pequena área. A defesa coreana não subiu para cortar, e o zagueirão Krejcí veio de frente para mandar para as redes de Seung-Gyu.
Mas a seleção coreana reagiui rápido e conseguiu o empate com um belo gol. Hwang In-Beom recebeu ótimo passe de Lee Kang-In, invadiu a área e, com apenas um corte, deixou zagueiro e goleiro tchéquios no chão, mandando para o gol com uma linda cavadinha aos 21 minutos.
A Tchéquia chegou a ter um gol anulado em outro lance de bola aérea, mas a Coreia foi para cima e conseguiu a virada aos 34 minutos. Seung-Ho deu lançamento por cima para In-Beom, que cruzou rasteiro para Hyeon-Gyu chegar batendo: 2 a 1. Pouco depois, o goleiro Seung-Gyu fez uma defesaça para evitar novo empate tchéquio. Já nos acréscimos, o arqueiro coreano apareceu mais uma vez e se esticou para salvar.
COREIA DO SUL
Seung-Gyu; Han-Beom, Kim Min-Jae e Gi-Hyuk; Young-Woo, Hwnag In-Beom (Jin-Gyu), Seung-Ho (Jin-Seob) e Tae-Seok (Ji-Sung); Lee Kang-In Lee, Son Heung-Min (Hyeon-Gyu) e Jae-Sung (Hee-Chan). T.: Hong Myung-Bo.
TCHÉQUIA
Kovár; Chaloupek, Hranác e Krejcí; Coufal, Soucek, Sojka (Chytil) e Zeleny; Sulc (Hlozek), Schick (Chory) e Provod (Sadílek). T.: Miroslav Koubek.
Local: Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)
Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
Assistentes: Mahmoud Abouelregal (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)
VAR: Mahmoud Ashour (EGI)
Cartões amarelos: Gi-Hyuk (COR)
Gols: Hwang In-Beom (21'/2ºT) e Hyeon-Gyu (34'/2ºT) (COR); Krejcí (13'/2ºT) (TCH)