Coreia do Sul e Tchéquia fazem jogo chave na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo na rodada de abertura, a Copa do Mundo de 2026 traz um jogo com sabor de decisão. Coreia do Sul e Tchéquia estreiam nesta quinta-feira (11), às 23 horas (de Brasília), em Guadalajara (México), e protagonizam um confronto que promete ser o divisor de águas do grupo A. O duelo ainda traz ingredientes importantes para agradar o torcedor que busca emoções logo no primeiro dia do Mundial.

O CARÁTER DECISIVO DO JOGO

Embora seja apenas a primeira rodada, o peso deste jogo é de uma verdadeira decisão. Com o favoritismo desenhado para os mexicanos, a segunda vaga do grupo deve ser disputada palmo a palmo por Coreia do Sul e Tchéquia. Quem somar três pontos nesta estreia não apenas dá um passo gigantesco e decisivo rumo à fase eliminatória do Mundial, mas deixa também o rival em situação difícil.

CHOQUE CULTURAL: O DUELO DE ESCOLAS DISTINTAS

O confronto coloca frente a frente duas filosofias de futebol completamente diferentes: a intensidade e velocidade da escola asiática contra a força física e organização tática da escola europeia. A Coreia do Sul chega calejada e sem medo do desconhecido: a seleção asiática vem de uma sequência de nove jogos enfrentando apenas adversários de fora do seu continente. Já os tchecos viveram um caminho inverso e, nos últimos dez confrontos, jogaram contra apenas dois rivais que não são europeus.

CENÁRIO PARA UM JOGO COM GOLS

A Tchéquia carrega o DNA da imprevisibilidade no histórico recente: tem um ataque produtivo, mas sofre com uma crônica instabilidade em seu sistema defensivo. Nos últimos quatro jogos, a equipe marcou nove gols, mas viu sua defesa ser vazada seis vezes. Essa vulnerabilidade tcheca, somada à velocidade sul-coreana, cria um ambiente positivo para gols dos dois lados.