Coreia do Sul derrota a República Tcheca de virada na estreia na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um duelo que pegou fogo no segundo tempo, a Coreia do Sul saiu atrás no placar, mas venceu a República Tcheca por 2 a 1 na madrugada desta sexta-feira (12) no estádio Akron, em Guadalajara, no México, pela estreia das duas seleções no Grupo A da Copa do Mundo.

O domínio do jogo foi dos sul-coreanos, com mais técnica que os altos jogadores europeus. Estes conseguiram seus melhores lances em jogadas aéreas.

Quando a bola foi por baixo, o goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu salvou sua seleção com, pelo menos, duas grandes defesas.

Com o placar, a Coreia empata com o México em pontos no grupo, com 3, deixando África do Sul e República Tcheca zerados.

No primeiro tempo, o grande nome da Coreia foi o capitão Son Heung-min, que se movimentou bastante para encontrar espaço entre os fortes zagueiros rivais.

Sua principal chance ocorreu aos 37min, quando sua equipe roubou a bola no meio e tocou para ele. O camisa 7, então, arrancou em velocidade, passou por dois marcadores e bateu de chapa, colocado, da entrada da área. A bola passou rente à trave.

O meia Lee Kang-in, com um chute de fora da área aos 12min, também teve uma boa oportunidade de abrir o placar, mas o goleiro Kovár espalmou para escanteio, salvando sua seleção.

A República Tcheca até que tentou algumas vezes chegar ao gol rival, mas falhou sempre no último passe e acabou o primeiro tempo sem exigir uma defesa sequer do goleiro Kim.

No segundo tempo, as duas equipes partiram para o ataque e incendiaram o duelo.

Logo aos 4min do segundo tempo, o goleiro Kovár evitou o gol em duas finalizações seguidas. Após outra boa troca de passes da Coreia do Sul, Hwang In-beom finalizou da entrada da área e o goleiro espalmou. Na sequência, Lee Jae-sung aproveitou o rebote, mas Kovár faz outra defesa.

Aos 13min, os tchecos abriram o placar. Coufal cobrou lateral com muita força e a bola chegou até a entrada da pequena área. O zagueiro Krejcí chegou em velocidade e saltou entre os zagueiros para acertar uma forte cabeçada, sem chances de defesa para Kim.

Apesar do gol, os sul-coreanos mantiveram sua tática de troca de passes para encontrar o momento ideal para finalizar. E foi assim que empataram aos 21min, com um golaço do volante Hwang In-beom.

Ele recebeu um passe dentro da área rival, deu um corte seco no zagueiro Hranác, deixando-o no chão, e tocou com o pé direito por cima de Kovár. A bola foi devagar e entrou no canto direito.

A República Tcheca chegou a marcar de novo aos 32min, quando Soucek cabeceou para o gol em cruzamento na cobrança de uma falta da intermediária, mas ele estava impedido.

Dois minutos depois, a Coreia virou o placar com uma jogada rápida de ataque. Oh Hyeon-gyu, que havia substituído o craque Son Heung-min, tocou de primeira em cruzamento da direita de Hwang In-beom, que foi eleito o craque do jogo em votação da Fifa com internautas.

A partir daí, o grande nome do jogo foi o goleiro sul-coreano. Aos 36min, os tchecos quase empataram. Coufal bateu lateral novamente para dentro da área. O ataque desviou para Hlozek aparecer livre na segunda trave. Ele chutou com força, rasteiro, e Kim fez grande defesa.

Aos 47min, a República Tcheca arrancou pela direita, até a linha de fundo, e cruzou rasteiro para trás. O meia Sadilek chegou de frente e chutou de primeira, obrigando Kim a mais um milagre para salvar a Coreia.

Os sul-coreanos chegam à sua 11ª participação seguida em Copas. Na próxima rodada do grupo, na segunda-feira (18), México e Coreia do Sul se enfrentam em Guadalajara, enquanto República Tcheca e África do Sul duelam em Atlanta.