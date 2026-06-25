Copa: Torcedores de times rivais do Equador brigam na Times Square

(UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores de Barcelona (EQU) e LDU entraram em conflito na Times Square, em Nova York (EUA), durante uma festa da torcida equatoriana para no local.

O QUE ACONTECEU

Imagens mostram alguns homens trajados com as camisas dos clubes trocando golpes perto de uma escadaria. No vídeo, os torcedores acertam alguns socos, chutes e empurrões uns nos outros e um deles chega a levantar uma barra de sinalização de trânsito, mas não a usa no confronto.

Situação logo foi controlada. Ainda nas imagens que viralizaram nas redes sociais é possível ver outros torcedores apaziguando o conflito e afastando os mais exaltados.

A festa na Times Square foi para receber a seleção equatoriana, que joga em Nova Jersey pela Copa do Mundo nesta quinta-feira (25). Às 17h (de Brasília), os sul-americanos enfrentam a Alemanha no encerramento do Grupo E.

Equador está em situação delicada na Copa. Após ser derrotado pela Costa do Marfim na estreia e empatar com Curaçao, a seleção equatoriana precisa vencer a Alemanha para avançar ao mata-mata.