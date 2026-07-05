Copa teve casamento entre brasileira e norueguês no campo em 1998, na França

SÃO PAULO, SP, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Brasil e Noruega voltam a se encontrar em campo neste domingo (5), às 17h, na Copa do Mundo.

Anos atrás, em 1998, o encontro entre os países no Mundial foi cenário para o casamento entre a brasileira Rosângela de Souza e o norueguês Oivind Ekeland, que aproveitaram o gramado para trocar alianças.

A cerimônia aconteceu no campo do estádio Vélodrome, no sul da França, em 23 de junho. A celebração antecedeu o confronto entre Brasil e Noruega na fase de grupos. O duelo terminou com vitória dos europeus por 2 a 1.

Na ocasião, o casamento foi registrado pela Folha de S.Paulo com imagens do fotojornalista Juca Varella e texto do enviado especial Sérgio Dávila, hoje diretor de Redação do jornal.

Para pedir autorização à Fifa, Ekeland escreveu uma carta, detalhando suas ideias para a cerimônia. A escolha da data não foi por acaso: o dia marcava o solstício de verão no hemisfério Norte, conhecido nos países nórdicos como o período do "sol da meia-noite", uma data romântica para casamentos. O norueguês também havia comprado dois ingressos para assistir ao jogo na arquibancada.

Rosângela e Ekeland se conheceram na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, no início da década de 1990. A brasileira se mudou para a Noruega e passou a ajudar Ekeland na administração do Stavanger Sportscafe, um bar dedicado à transmissão de partidas de futebol, em Stavanger, no sudoeste do país.

Hoje, Rosângela continua morando no país nórdico e administra outro bar, o Pil Stavanger, na mesma cidade. O casamento chegou ao fim, mas ela e o ex-marido mantêm uma relação amistosa e ainda trabalham juntos na cidade.

Do relacionamento nasceram dois filhos: Kristine e Kevin, que completam 34 e 26 anos, respectivamente, neste ano. Assim como os pais, ambos atuam no ramo de bares e entretenimento em Stavanger.

Kristine é responsável pelo Loft Stavanger, enquanto Kevin trabalha ao lado do pai na organização de eventos e na administração do restaurante Beverly Hills.

"Criamos nossos filhos com muito amor, emoção e paixão. Tanto de um lado quanto do outro. Somos 50% Brasil e 50% Noruega", disse Rosângela à Folha de S.Paulo.

Às vésperas de um novo confronto entre as seleções, ela afirma viver o reencontro dos países com emoção. "É uma coisa muito louca, porque Brasil e Noruega se encontram novamente depois de tantos anos. É o destino, né? De todas as formas, é muito emocionante."

Ela também arrisca um palpite para o duelo deste domingo (5): vitória do Brasil por 2 a 1. "Eu quero que o melhor ganhe. Eu desejo o Brasil, mas se a Noruega ganhar também está de boa. Eu sou tanto norueguesa quanto brasileira."

"Vai ser apertado, eu acho. Se [o Brasil] for merecedor, vamos ganhar. Se não, será mais mais uma experiência e mais um encontro do destino."

Rosângela também opina sobre os jogadores. "Acho que o Vini Jr. tem garra. Ele luta no gramado e é isso que precisamos no futebol. Já o Haaland é muito bom. Um verdadeiro viking."

As equipes se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 17h. O mata-mata vale vaga nas quartas de final na Copa. CazéTV, SBT, Globo, SporTV, Ge TV (Globoplay), N Sports e Globo transmitem a disputa.