Copa tem brilho de jovens enquanto Ancelotti deixa Endrick e Rayan no banco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, dominou o setor contra o Brasil. O driblador da Costa do Marfim, Yan Diomande, de 19, foi eleito o melhor em campo na vitória sobre o Equador. Nestory Irankunda, de 20, até fez o primeiro gol na vitória da Austrália sobre a Turquia.

Em comum, o fato de os três jogadores não terem mais do 20 anos de idade e já se mostrarem úteis e promissores na Copa do Mundo.

No Brasil, por outro lado, nenhum dos dois representantes dessa faixa etária Endrick e Rayan foi usado pelo técnico Carlo Ancelotti contra o Marrocos, na estreia da seleção brasileira. Ambos têm 19 anos.

A primeira rodada está longe de terminar, e já há jovens despontando, enquanto o Brasil abdicou de contar com a injeção de ânimo da garotada.

"Eu não estou aqui para falar de um jogador individualmente", esquivou-se Ancelotti ao ser perguntado sobre Endrick na coletiva pós-jogo.

Dos 1.248 jogadores convocados para a Copa, 48 têm 20 anos ou menos. Ou seja, 3,85% do total.

Endrick e Rayan fazem parte dos 31 jogadores nessa faixa etária convocados pelas 24 seleções que já estrearam na Copa até o fim dos confrontos de domingo.

Desses 31 jogadores, 14 já foram usados nas primeiras 12 partidas desta Copa sete como titulares. Isso representa um aproveitamento de 45,16% dessa garotada.

O mais jovem de todos é Gilberto Mora, do México, que gerou clamor e frisson do aquecimento à entrada em campo na abertura do Mundial, contra a África do Sul.

No Brasil, os dois sub-20 já balançaram as redes em amistosos prévios ao Mundial. Mas foram deixados de lado, mesmo com a má atuação da seleção de Ancelotti.

O CEREBRAL DE 18 ANOS

O Brasil, como se sabe, colaborou para reduzir a estatística da representatividade da garotada. Mas sentiu que idade não foi documento que inibisse o impacto do marroquino Bouaddi.

O técnico Mohamed Ouahbi comandou a seleção do Marrocos que foi campeã mundial sub-20 em 2025 e tem intimidade no trabalho com jovens.

"Bouaddi jogou muito bem", elogiou o treinador, mencionando também outros integrantes do meio-campo do time que ficou no 1 a 1 com o Brasil.

Bouaddi joga no Lille, nasceu na França, jogou nas seleções de base dos Bleus e só em maio deste ano teve sua presença na seleção marroquina oficializada.

Na Copa, não se intimidou e controlou o setor que tinha como adversários Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá.

O EX-REFUGIADO FEZ GOL EM COPA

Nestory Irankunda é um fenômeno do futebol australiano. Não por acaso, começou como titular no jogo contra a Turquia.

Rápido e habilidoso, ele ainda foi frio para fazer o belo gol, em contra-ataque, que abriu o caminho para a vitória australiana. Foi o jogador mais jovem a marcar pelos Socceroos em Copas, e ainda comemorou fazendo homenagem ao ídolo histórico do país, Tim Cahill.

Irankunda tem uma história de vida marcante. A família dele é de Burundi e fugiu do país por causa de uma guerra civil. O garoto nasceu em um campo de refugiados na Tanzânia, mas com três meses já passou a viver em Perth, na Austrália.

A vida no futebol profissional começou no Adelaide United. Ele despontou com tanta força que foi levado para a base do poderoso Bayern de Munique. Hoje, joga pelo Watford, da Inglaterra e replica nas palavras o tom provocador do seu futebol irreverente:

"Eles ficaram mais com a bola, mas quem marcou os gols?", indagou, depois da vitória sobre os turcos.

O DRIBLADOR MARFINENSE

Yan Diomandé está acostumado a palcos importantes, mesmo ainda aos 19 anos. A estreia profissional foi em março de 2025, quando jogava pelo Leganés, da Espanha. Contra quem? O Real Madrid.

Na janela seguinte, o marfinense foi contratado pelo RB Leipzig, da Alemanha. A estreia dele na seleção principal da Costa do Marfim também é relativamente recente, em outubro de 2025.

Ele não só chegou à Copa como titular, como já foi eleito o melhor do jogo após uma atuação com muito volume de jogo e dribles diante do Equador.

Poderia ter sido Endrick no jogo contra Marrocos? O atacante do Brasil até aqueceu, mas viu Ancelotti escolher Matheus Cunha, Luiz Henrique, Fabinho, Danilo e Danilo Santos como substitutos para corrigir um Brasil que jogou mal e foi salvo da derrota graças ao golaço de Vini Jr.

OS JOGADORES COM ATÉ 20 ANOS USADOS NA COPA

Titulares (7):

Yan Diomandé (Costa do Marfim): 19 anos. Jogou 102 minutos contra o Equador.

Ayyoub Bouaddi (Marrocos): 18 anos. Atuou durante os 104 minutos contra o Brasil.

Mbekezeli Mbokazi (África do Sul): 20 anos. Jogou toda a partida (101 minutos) contra o México.

Luc de Fougerolles (Canadá): 20 anos. Foi titular no empate contra a Bósnia, jogando 100 minutos.

Nestory Irankunda (Austrália): 20 anos. Jogou 64 minutos e marcou um gol contra a Turquia.

Ben Gannon-Doak (Escócia): 20 anos. Atuou por 78 minutos na vitória sobre o Haiti.

Bazoumana Toure (Costa do Marfim): 20 anos. Jogou 59 minutos em sua estreia.

Reservas que entraram (7):

Samir El Mourabet (Marrocos): 20 anos. Entrou aos 64minutos contra o Brasil, jogando 36 minutos.

Johan Manzambi (Suíça): 20 anos. Atuou por 32 minutos contra o Qatar.

Gilberto Mora (México): 17 anos. Participou de 31 minutos na vitória sobre a África do Sul.

Kerim Alajbegovic (Bósnia): 18 anos. Jogou 22 minutos contra o Canadá.

Christ Inao Oulai (Costa do Marfim): 20 anos. Entrou aos 77 minutos, jogando 22 minutos.

Findlay Curtis (Escócia): 20 anos. Participou de 16 minutos contra o Haiti.

Lucas Bergvall (Suécia): 20 anos. Entrou aos 64 minutos contra a Tunísia, jogando 32 minutos e dando uma assistência para gol.