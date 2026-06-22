Copa tem aumento de goleadas na primeira fase, e culpa não é só de Curaçao

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Curaçao levou a maior "surra" da edição atual da Copa do Mundo, mas não é o único culpado por um fenômeno visto na competição: o aumento do número de goleadas na fase de grupos.

Até rodada deste domingo (21), a Copa chegou a 38 jogos: nove terminaram em goleadas. Eles representam 23,7% dos jogos disputados até o momento.

O critério para essa conta é se o placar teve diferença mínima de três gols, com o lado vencedor marcando pelo menos quatro vezes. Traduzindo: 3 a 0 não é goleada, o que já exclui vitórias de Brasil (sobre Haiti) e Argentina (contra a Argélia).

Há um aumento percentual e em números absolutos considerando as Copas anteriores. Em 2022, por exemplo, só quatro jogos da fase de grupos atingiram esse critério de goleada (8,3% dos jogos). E mais: em nenhuma edição das Copas com 32 participantes houve índice tão alto de placares tão elásticos na primeira fase como o registrado até o momento.

GOLEADAS NA FASE DE GRUPOS DA COPA

1994 - 4 (11,1%) - a última com 24 seleções

1998 - 4 (8,3%) - a primeira com 32 seleções

2002 - 4 (8,3%)

2006 - 4 (8,3%)

2010 - 3 (6,3%)

2014 - 6 (12,5%)

2018 - 3 (6,3%)

2022 - 4 (8,3%) - a última com 32 seleções

2026 - 9 (23,7%) - a primeira com 48 seleções

Se a Copa 2026 não tiver mais goleadas na fase de grupos, igualaria 2014 como o maior percentual dentro desse recorte histórico, já que nove goleadas representam 12,5% das 72 partidas possíveis.

AS GOLEADAS DA COPA ATÉ AGORA

Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Tunísia 0 x 4 Japão

Holanda 5 x 1 Suécia

Suécia 5 x 1 Tunísia

Alemanha 7 x 1 Curaçao

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Canadá 6 x 0 Qatar

Suíça 4 x 1 Bósnia

Iraque 1 x 4 Noruega

Juntando as oito edições anteriores, o percentual de goleadas atingiu 8,6% das partidas na fase de grupos 32 de 372 jogos disputados.

O QUE EXPLICA?

O aumento de seleções em 2026 (de 32 para 48) é uma argumentação quase automática para tentar explicar o motivo de tantas goleadas.

"Aumentou o número de jogos. E seleções que não estavam indo à Copa podem sentir o peso. Algumas têm sido decepções, outras não", analisou o ex-zagueiro Ricardo Rocha.

Analisando os jogos que renderam goleada, é possível achar mais explicações.

O 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao entra nessa leva: uma seleção estreante em Copas, que nunca tinha passado perto de uma vaga em Mundial antes, conseguiu estar no principal palco. A equipe de Curaçao reagiu no jogo seguinte e sustentou um 0 a 0 com o Equador, mostrando o brio dos estreantes.

Cabo Verde também está em sua primeira participação em Copas, mas segurou 0 a 0 contra a Espanha. A Fúria, por sua vez, sapecou 4 a 0 na Arábia Saudita.

Alemanha 7 x 1 Curaçao foi a goleada de 2026 que envolveu a maior distância entre seleções no Ranking da Fifa. Alemanha está em 10º lugar na edição de junho, enquanto Curaçao apareceu em 82º.

Mas só sete posições no Ranking da Fifa separam Suécia (38º) e Tunísia (45º). O placar do jogo entre elas foi 5 a 1 para os suecos.

Os tunisianos são presença frequente em Mundiais, mas levaram duas goleadas nos dois jogos que fizeram até agora (sofreram um 4 a 0 do Japão). Ou seja, o fator expansão da Copa não é necessariamente a questão.

Na cadeia alimentar das goleadas, a própria Suécia virou presa da Holanda: também tomou 5 a 1. O Grupo F está uma loucura.

QUANDO EXPULSÕES INFLUENCIAM

O círculo das goleadas também afeta o Grupo B, do Canadá.

Em casa, os canadenses deslancharam a medida que o Qatar teve jogadores expulsos (dois, ao todo). Ao fim, o placar foi 6 a 0.

Só que o Qatar, na rodada anterior, tinha arrancado um empate com a Suíça. E o que os suíços fizeram no jogo seguinte? 4 a 1 sobre a Bósnia, que teve um expulso e sustentou um empate por 1 a 1 com o Canadá na estreia.

Ou seja, os desequilíbrios podem aparecer em um jogo específico. Em outro, não.

Olhando para o passado mais recente das Copas a edição de 2022, no Qatar, as goleadas na fase de grupos foram:

Inglaterra 6 x 2 Irã

França 4 x 1 Austrália

Espanha 7 x 0 Costa Rica

Croácia 4 x 1 Canadá

A Costa Rica é a única dessas seleções que não está na Copa 2026. Na edição atual, a Austrália colaborou para eliminar a Turquia. O Irã empatou com a Bélgica neste domingo (21). E quem te viu quem te vê, Canadá!