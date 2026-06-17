Copa tem 19% dos gols feitos por atletas nascidos fora do país que defendem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo tem se notabilizado por uma marca curiosa: do total de 62 gols até agora, 12 foram feitos por jogadores nascidos fora do país que representam, o que representa 19,4% das bolas na rede da competição.

Nesta edição do Mundial, quase ¼ dos atletas estão nesta condição. Dos 1.248 jogadores, 289 trocaram de nação.

O processo burocrático tem a iniciativa de ambos os lados. Na maioria das vezes, os jogadores que tomaram a decisão de mudar, mas existem casos onde a federação de um país pesquisou as condições dos atletas e fez a proposta da cidadania.

"Eu morei aqui (na Inglaterra) durante três anos e meio, quatro anos. Mas eu vivi na Noruega durante muito tempo, então para mim foi natural escolher a Noruega. Nunca vamos saber como seria se meu pai tivesse jogado mais tempo na Inglaterra, talvez eu seria inglês. Mas sou norueguês e me orgulho disso", disse Haaland, que fez dois gols ontem, ao "Goal", em 2022.

Apenas oito seleções desta Copa têm 100% dos jogadores nascidos em seus países: Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Colômbia, Tchéquia, Panamá e Suécia.

O Brasil, inclusive, disputou todas as Copas do Mundo da história e nunca teve em seu plantel um jogador que tenha nascido fora do território brasileiro.

O caso mais chamativo dessa pluralidade de nações está em Curaçao. Apenas o atacante Tahith Chong é originalmente da ilha caribenha. Todos os outros 25 nasceram na Holanda.

Como Curaçao é um país autônomo dentro do Reino dos Países Baixos, muitas pessoas de lá migraram para cidades holandesas, o que fez crescer uma comunidade de descendentes de curaçalenses.

Maurício teve reconhecida a cidadania paraguaia em fevereiro deste ano

O brasileiro Maurício, que é meia do Palmeiras, teve reconhecida a cidadania paraguaia somente em fevereiro deste ano. Antes disso, defendeu a seleção brasileira nas categorias de base, mais precisamente no sub-20 e no sub-23.

O que o possibilitou tomar esta decisão foi sua avó, que nasceu no Paraguai. Já seu pai, que é brasileiro, viveu boa parte da infância e juventude no país vizinho.

"A gente tem uma parte da família que é paraguaia. Minha avó paterna era paraguaia. Meu pai nasceu no Brasil, mas passou infância e adolescência lá e teve de voltar ao Brasil para trabalhar. Temos raízes no Paraguai", disse Maurício.

A Copa do Mundo de 2026 ainda tem mais dois brasileiros que representam outras nações: Matheus Nunes, em Portugal; e Lucas Mendes, no Catar.

O zagueiro Matheus Nunes é natural de São Gonçalo (RJ). No entanto, quando ainda tinha 12 anos, se mudou para Portugal e não retornou mais. Ele fez toda sua formação no futebol lusitano e passou por clubes como Ericeirense, Estoril e Sporting, até se transferir para a Inglaterra, onde defendeu o Wolverhampton e agora é atleta do Manchester City.

O também zagueiro Lucas Mendes é paranaense e foi revelado pelo Coritiba. Em 2012 ele foi para o Olympique de Marseille, da França, e dois anos depois se transferiu para o Catar. Desde então, não saiu mais de lá, algo que facilitou sua naturalização.

"Tanto tempo aqui no Catar já, desde 2014, então é algo que eu esperava, tinha essa expectativa, então fiquei muito realizado", disse Lucas Mendes, à ESPN.

Os gols de jogadores que nasceram em outros países na Copa até aqui

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México 2 x 0 África do Sul

Atleta que fez gol: Quiñones

Seleção: México

País onde nasceu: Colômbia

Canadá 1 x 1 Bósnia

Atleta que fez gol: Lukic

Seleção: Bósnia

País onde nasceu: Sérvia

Catar 1 x 1 Suíça

Atleta que fez gol: Embolo

Seleção: Suíça

País onde nasceu: Camarões

Brasil 1 x 1 Marrocos

Atleta que fez gol: Saibari

Seleção: Marrocos

País onde nasceu: Espanha

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Atleta que fez gol: Reyna

Seleção: Estados Unidos

País onde nasceu: Inglaterra

Atleta que fez gol: Maurício

Seleção: Paraguai

País onde nasceu: Brasil

Austrália 2 x 0 Turquia

Atleta que fez gol: Irankunda

Seleção: Austrália

País onde nasceu: Tanzânia

Alemanha 7 x 1 Curaçao

Atleta que fez gol: Comenencia

Seleção: Curaçao

País onde nasceu: Holanda

Suécia 5 x 1 Tunísia

Atleta que fez gol: Rekik

Seleção: Tunísia

País onde nasceu: Holanda

França 3 x 1 Senegal

Atleta que fez gol: Mbaye

Seleção: Senegal

País onde nasceu: França

Iraque 1 x 4 Noruega

Atleta que fez gol: Haaland (2)

Seleção: Noruega

País onde nasceu: Inglaterra.