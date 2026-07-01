Copa: Técnico do México cita Brasil após 'noite perfeita' e pede uísque

(UOL/FOLHAPRESS) - Para Javier Aguirre, treinador do México, a vitória por 2 a 0 sobre o Equador foi uma das maiores da história da seleção nacional, no que ele descreveu como uma "noite perfeita" no Estádio Azteca.

Vitória foi a primeira do México em mata-matas de Copa do Mundo desde 1986. Na ocasião, os mexicanos derrotaram a Bulgária por 2 a 0 nas oitavas de final.

Aguirre comparou o feito com outros momentos grandiosos que viveu com a seleção mexicana, citando uma vitória contra a seleção brasileira na Copa América de 2001, já como treinador. Além disso, ele destacou que o momento também é maior que outros triunfos contra grandes seleções, como França e Itália.

Apesar da empolgação com a vitória, ele evitou classificá-la como a maior da história da seleção. Aguirre disse que conseguiria pensar em "quatro ou cinco" jogos maiores.

"Tive a oportunidade de vencer o Brasil e o Uruguai na Copa América, a Itália em um amistoso em Bruxelas e a França na Copa do Mundo. Vivi esses momentos e conquistei grandes triunfos, mas nenhum se compara ao hoje. É porque foi em casa, com a nossa gente, e fizemos o que esperam de nós. Esta noite foi perfeita", disse Aguirre.

"Seria muita pretensão dizer isso, pois já houve partidas realmente grandiosas e históricas. Eu conseguiria citar quatro ou cinco de cabeça. O México já fez jogos históricos no passado. Eu era muito jovem e os assistia em preto e branco, ou os vi mais tarde, ao longo dos anos."

Treinador projetou próxima partida, elogiando os possíveis adversários. Aguirre destacou a força do Campeonato Inglês e a experiência internacional dos jogadores da RD Congo.

Por fim, Aguirre pediu uma dose de uísque para fechar as comemorações. O técnico brincou que a garrafa que havia levado à concentração já estaria vazia.

"O jogo de domingo é o mais importante tanto na história do futebol mexicano quanto na minha carreira. [...] Eles [RD Congo] jogam um bom futebol e têm jogadores na Europa. É um time muito intenso e atlético. E a Inglaterra... Para mim, a Premier League é a melhor liga do mundo. Eles têm ótimos jogadores e um técnico muito bom", falou o treinador.

"Um uísque. É só o que me falta. Uma dose pequena, com gelo. O que tinha no quarto acabou...Não conte a ninguém."

RD Congo e Inglaterra decidem nesta quarta-feira (1º) quem será o próximo adversário do México. As seleções se enfrentam às 13h (de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).