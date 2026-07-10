Copa: Sem Portugal e Brasil, Leonardo Jardim diz que torcerá pela França

(UOL/FOLHAPRESS) - Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, disse que a partir das quartas de final da Copa do Mundo está torcendo pela França.

Treinador disse que torcida que era por Portugal e Brasil, passa a ser pelos franceses. O português citou conexões que tem com o país.

Jardim recordou que foi o responsável por lançar Mbappé ao futebol profissional. Ele treinava o Monaco em 2015/16, temporada que marcou o início da carreira do craque francês.

"Eu tive a felicidade de trabalhar com dezenas de jovens que chegaram ao mais alto patamar. O Mbappé é um dos ícones desses jovens que eu lancei. Com certeza, hoje fico feliz", afirma o treinador.

Família de Leonardo Jardim ainda mora na França. O atual treinador do Flamengo trabalhou por seis temporadas no Monaco, entre 2014/15 e 2019/20.

"Fiquei feliz com a vitória da França ontem. Por três motivos, principalmente porque tenho muitas pessoas amigas na França, onde tenho casa e onde neste momento o meu filho e a minha família vivem; também tenho uma amizade grande com o Deschamps, um amigo já de longos anos; e ainda tenho um jogador na seleção que foi formado por nós. Por isso é uma seleção que eu vou apoiar", afirma Jardim.

A França é a primeira classificada às semifinais da Copa do Mundo, após vitória sobre Marrocos nas quartas. Os comandados de Didier Deschamps enfrentam o vencedor de Bélgica x Espanha.