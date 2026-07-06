Copa não tem Brasil ou Alemanha entre os 8 melhores pela 1ª vez na história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 registrou mais um feito inédito. Pela primeira vez em quase cem anos de história, o Mundial não tem Brasil ou Alemanha em alguma das oito melhores posições.

A Alemanha foi eliminada na segunda fase, e o Brasil caiu nas oitavas de final. Os alemães perderam para o Paraguai, nos pênaltis, e a seleção brasileira foi derrotada pela Noruega.

O top 8 da Copa já havia ficado sem um das seleções em mais de uma vez, mas nunca sem as duas. O Brasil [com cinco títulos] esteve entre os oito melhores 19 vezes, e a Alemanha [campeã em quatro edições] em 17.

O Brasil não ficava de fora dos oito melhores de uma edição havia 36 anos. Em 1990, a seleção caiu nas oitavas de final para a Argentina. A Alemanha, por outro lado, caiu precocemente pela terceira edição seguida foi eliminada na fase de grupos em 2018 e 2022.

O registro leva em conta todos os formatos que a Copa do Mundo já teve. A competição já foi disputada em modelo 100% de mata-mata, assim como teve mais de uma fase de grupos em algumas edições.

O levantamento também leva em conta a época em que a Alemanha era dividida entre Ocidental e Oriental.

A Copa do Mundo de 2026 já tem quatro seleções garantidas entre as oito melhores. São elas: França, Marrocos, Inglaterra e Noruega. Bélgica x Estados Unidos, Espanha x Portugal, Argentina x Egito e Colômbia x Suíça são os jogos que definiram os outros quatro países que entrarão para este grupo nesta edição.

BRASIL E ALEMANHA EM COPAS

1930: Brasil entre os oito e Alemanha fora dos oito

1934: Brasil fora dos oito e Alemanha em 3°

1938: Brasil em 3° e Alemanha fora dos oito

1950: Brasil em 2° e Alemanha fora dos oito

1954: Brasil entre os oito e Alemanha em 1°

1958: Brasil em 1° e Alemanha em 3°

1962: Brasil em 1° e Alemanha entre os oito

1966: Brasil fora dos oito e Alemanha em 2°

1970: Brasil em 1° e Alemanha em 3°

1974: Brasil em 4° e Alemanha em 1°

1978: Brasil em 3° e Alemanha entre os oito

1982: Brasil entre os oito e Alemanha em 2°

1986: Brasil entre os oito e Alemanha em 2°

1990: Brasil fora dos oito e Alemanha em 1°

1994: Brasil em 1° e Alemanha entre os oito

1998: Brasil em 2° e Alemanha entre os oito

2002: Brasil em 1° e Alemanha em 2°

2006: Brasil entre os oito e Alemanha em 3°

2010: Brasil entre os oito e Alemanha em 3°

2014: Brasil em 4° e Alemanha em 1°

2018: Brasil entre os oito e Alemanha fora

2022: Brasil entre os oito e Alemanha fora

2026: ambos fora dos oito