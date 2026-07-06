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Copa não tem Brasil, Itália ou Alemanha entre os oito melhores pela 1ª vez na história

por Folhapress
Publicado em 06/07/2026 às 16:39
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, Brasil, Alemanha ou Itália não terminarão entre as oito melhores seleções da competição.

Com os italianos fora da disputa desde o início e os alemães eliminados por Paraguai na nova fase de 32 seleções desta edição, restava à equipe brasileira a chance de se manter como representante do trio ao menos no top 8.

Mas não deu. Neste domingo (5), a Noruega de Erling Haaland confirmou a queda do Brasil nas oitavas de final, o que não acontecia desde 1990, quando foi superado pela Argentina, com gol de Caniggia.

A derrota por 2 a 1, dois gols de Haaland e um de Neymar, aconteceu exatamente 44 anos após a Tragédia de Sarriá, como ficou conhecida a dura derrota da seleção brasileira para a Itália, por 3 a 2, na segunda fase da Copa de 1982.

O confronto aconteceu no estádio de Sarriá, em Barcelona, onde Paolo Rossi fez os três gols para os italianos. Sócrates e Falcão marcaram para o Brasil.

A Itália se consagraria tricampeã mundial naquele ano.

Juntas, as seleções de Brasil, Alemanha e Itália acumulam 13 títulos em 23 edições realizadas. Brasileiros venceram em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002; alemães, em 1954, 1974, 1990 e 2014; e italianos, em 1934, 1938, 1982 e 2006.

Entre todos os países, apenas a seleção brasileira disputou todas as edições, terminando entre os oito melhores colocados em 19 delas.

A Alemanha não jogou só duas: a primeira, de 1934 (vencida pelos italianos), e a de 1950 (em que o Brasil foi vice-campeão). Ficou no top 8 em 17 das 21 vezes que disputou a competição.

Já a Itália não se classifica para a Copa desde 2014, quando parou na fase de grupos. Antes, o único Mundial que não havia disputado fora o de 1958.

MELHOR POSIÇÃO DO TRIO ALEMANHA, BRASIL E ITÁLIA NAS COPAS

1930

Brasil: 6º lugar

1934

Itália: campeã

1938

Itália: campeã

1950

Brasil: vice-campeão

1954

Alemanha Ocidental: campeã

1958

Brasil: campeão

1962

Brasil: campeão

1966

Alemanha Ocidental: vice-campeã

1970

Brasil: campeão

1974

Alemanha Ocidental: campeã

1978

Brasil: 3º lugar

1982

Itália: campeã

1986

Alemanha Ocidental: vice-campeã

1990

Alemanha: campeã

1994

Brasil: campeão

1998

Brasil: vice-campeão

2002

Brasil: campeão

2006

Itália: campeã

2010

Alemanha: 3º lugar

2014

Alemanha: campeã

2018

Brasil: 6º lugar

2022

Brasil: 7º lugar

2026

Itália não se classificou; Alemanha caiu na fase de 32 seleções; Brasil foi eliminado nas oitavas