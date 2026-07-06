Copa não tem Brasil, Itália ou Alemanha entre os oito melhores pela 1ª vez na história
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, Brasil, Alemanha ou Itália não terminarão entre as oito melhores seleções da competição.
Com os italianos fora da disputa desde o início e os alemães eliminados por Paraguai na nova fase de 32 seleções desta edição, restava à equipe brasileira a chance de se manter como representante do trio ao menos no top 8.
Mas não deu. Neste domingo (5), a Noruega de Erling Haaland confirmou a queda do Brasil nas oitavas de final, o que não acontecia desde 1990, quando foi superado pela Argentina, com gol de Caniggia.
A derrota por 2 a 1, dois gols de Haaland e um de Neymar, aconteceu exatamente 44 anos após a Tragédia de Sarriá, como ficou conhecida a dura derrota da seleção brasileira para a Itália, por 3 a 2, na segunda fase da Copa de 1982.
O confronto aconteceu no estádio de Sarriá, em Barcelona, onde Paolo Rossi fez os três gols para os italianos. Sócrates e Falcão marcaram para o Brasil.
A Itália se consagraria tricampeã mundial naquele ano.
Juntas, as seleções de Brasil, Alemanha e Itália acumulam 13 títulos em 23 edições realizadas. Brasileiros venceram em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002; alemães, em 1954, 1974, 1990 e 2014; e italianos, em 1934, 1938, 1982 e 2006.
Entre todos os países, apenas a seleção brasileira disputou todas as edições, terminando entre os oito melhores colocados em 19 delas.
A Alemanha não jogou só duas: a primeira, de 1934 (vencida pelos italianos), e a de 1950 (em que o Brasil foi vice-campeão). Ficou no top 8 em 17 das 21 vezes que disputou a competição.
Já a Itália não se classifica para a Copa desde 2014, quando parou na fase de grupos. Antes, o único Mundial que não havia disputado fora o de 1958.
MELHOR POSIÇÃO DO TRIO ALEMANHA, BRASIL E ITÁLIA NAS COPAS
1930
Brasil: 6º lugar
1934
Itália: campeã
1938
Itália: campeã
1950
Brasil: vice-campeão
1954
Alemanha Ocidental: campeã
1958
Brasil: campeão
1962
Brasil: campeão
1966
Alemanha Ocidental: vice-campeã
1970
Brasil: campeão
1974
Alemanha Ocidental: campeã
1978
Brasil: 3º lugar
1982
Itália: campeã
1986
Alemanha Ocidental: vice-campeã
1990
Alemanha: campeã
1994
Brasil: campeão
1998
Brasil: vice-campeão
2002
Brasil: campeão
2006
Itália: campeã
2010
Alemanha: 3º lugar
2014
Alemanha: campeã
2018
Brasil: 6º lugar
2022
Brasil: 7º lugar
2026
Itália não se classificou; Alemanha caiu na fase de 32 seleções; Brasil foi eliminado nas oitavas