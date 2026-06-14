'Copa não perdoa time que não sabe o que fazer', diz Romário sobre seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atuação do Brasil no empate por 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), pela Copa do Mundo, não agradou a Romário. O ex-jogador publicou uma análise nas redes sociais e afirmou que a seleção "deu sorte".

"Empate na estreia e, vou te falar? demos sorte. Faltou organização, faltou personalidade e sobrou correria sem rumo. Copa do Mundo não perdoa time que entra em campo sem saber exatamente o que quer fazer. O resultado podia ter sido pior. Agora é levantar a cabeça, ajustar a casa e jogar bola de verdade no próximo jogo. Bora, Brasil", postou Romário.

A postagem veio pouco depois do empate no duelo disputado em Nova Jersey. A seleção brasileira saiu perdendo por 1 a 0, com gol de Saibari, no momento em que Marrocos dominava a partida. O empate veio na reta final do primeiro tempo, com Vini Jr.

A seleção até mostrou desempenho melhor no segundo tempo, mas não conseguiu a vitória. Com o empate, o Brasil fecha a primeira rodada com um ponto e está atrás da Escócia, que venceu o Haiti por 1 a 0, no Grupo C.

RIVALDO TAMBÉM SE MANIFESTA

Pentacampeão com a seleção, Rivaldo também se manifestou nas redes sociais. A análise, no entanto, foi mais tranquila do que a de Romário. O ex-atacante destacou que muitos jogadores e até mesmo Ancelotti estavam estreando em Copas.

"Todo mundo sabia que o jogo mais difícil da primeira fase seria contra o Marrocos. Talvez ninguém esperasse um primeiro tempo tão abaixo, mas o segundo tempo já mostrou uma melhora. Isso faz parte do futebol, principalmente em uma Copa do Mundo. Também era uma estreia para muitos jogadores e até para o treinador. A ansiedade e a pressão são normais. Talvez algumas decisões não tenham sido as melhores, mas isso acontece no futebol", disse Rivaldo, no Instagram.

Rivaldo também destacou a força de Marrocos e citou até a Argentina. Ele relembrou a campanha da Albiceleste na Copa de 2022, ano em que os Hermanos terminaram campeões.

"As críticas sempre vão existir quando se trata da seleção brasileira, mas não podemos esquecer a qualidade do Marrocos, que já mostrou sua força na Copa de 2022. Além disso, uma estreia difícil não define ninguém. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita em 2022 e terminou campeã do mundo. Hoje, quase ninguém lembra daquela derrota. Agora é corrigir os erros, ganhar confiança nos próximos jogos e seguir crescendo na competição. A Copa do Mundo está apenas começando. Vamos em frente, Brasil", falou ainda Rivaldo.