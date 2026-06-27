Copa é um desastre e parece que nos querem eliminados, diz capitão do Irã

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O capitão da seleção do Irã, Mehdi Taremi, disse que a Copa do Mundo é um desastre por conta da situação vivida pela equipe de seu país para acessar os Estados Unidos durante o torneio e que os jogadores têm a sensação de que "parece que querem o Irã eliminado."

"Não é justo", disse Taremi. O Irã jogou em Seattle na sexta (26), quando empatou com o Egito. "Agora temos que viajar novamente para Tijuana, sem nos recuperarmos, sem nada". O Irã é obrigado a deixar os Estados Unidos assim que as partidas acabam.

Questionado sobre se sentia que organizadores e autoridades dos EUA prefeririam a eliminação da nação persa, o jogador do Olympiacos, da Grécia, disse que 'parece que sim'.

"Temos que lutar contra tudo. Não sei o que as pessoas querem, mas da nossa perspectiva, sim, parece que é o que eles querem. Como é possível nós jogarmos 90 minutos e termos de voltar para Tijuana?"

As duas cidades ficam a mais de 2.000 km de distância.

Segundo Taremi, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi até o vestiário depois da partida contra a Nova Zelândia, e disse que "era só o começo", mas que a fase de grupos está chegando ao fim, as restrições aos jogadores seguem e que a equipe de logística da seleção continua sem visto.

Nesta sexta (26), o Irã empatou por 1 a 1 com o Egito e, com 3 pontos, ficou em terceiro lugar no Grupo G. Agora, aguarda o fim da rodada para saber se consegue se classificar como um dos oito melhores terceiros colocados.

Para isso, os persas precisam que ao menos uma dessas três coisas aconteça: A República Democrática do Congo não vença o Uzbequistão, a Croácia não vença Gana e Argélia e Áustria não empatem.