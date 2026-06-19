Copa do Mundo de 2026 bate recorde de gols contra em uma única rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atual edição de Copa do Mundo bateu um recorde de gols contra: o maior número deles em uma única rodada, segundo a Fifa.

Na primeira rodada, encerrada na quarta-feira (17), foram marcados 75 gols, dos quais 5 foram contra.

O recorde era de 4 gols contra em uma única rodada, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, na França.

Damián Bobadilla, do São Paulo, marcou o primeiro desta edição. Ele abriu o placar para os Estados Unidos na vitória por 4 a 1 contra o Paraguai, seleção pela qual atuou.

Além dele, marcaram contra a própria meta os jogadores Miro Muheim, da Suíça, Mohamed Hany, do Egito, Yazan Al-Arab, da Jordânia, e Aymen Hussein, do Iraque.

Na segunda rodada, iniciada na quinta-feira (18), foram marcados dois gols contra até a última atualização deste texto.

A vitória por 6 a 0 do Canadá sobre o Qatar teve o sexto gol contra do torneio, com o meia qatariano Mohamed Manai. Nesta sexta-feira (19), em EUA x Austrália, o zagueiro australiano Cameron Burgess fez o sétimo.

Assim, faltam cinco gols contras para que o recorde de uma edição (12), registrado na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, seja igualado.

Outro recorde

O craque argentino Lionel Messi, além de alcançar o alemão Miroslav Klose na artilharia geral em Copas, com 16 gols, superou Roberto Rivellino e tornou-se o maior goleador de fora da área em Mundiais.

Com os dois gols de longa distância que marcou contra a Argélia, Messi chegou a seis gols nesse quesito, ante cinco do brasileiro.