Copa do Mundo começa com novo protocolo que coloca reservas em campo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), no estádio Azteca, na Cidade do México, inaugurou um novo protocolo para entrada dos jogadores em campo.

Reservas e titulares ficaram perfilados no círculo central para a execução do hino nacional. O trio de arbitragem se posicionou juntamente com os jogadores de ambas as seleções.

A iniciativa, segundo a Fifa, busca criar um momento de união. Ela também visa melhorar a experiência no estádio.

Após a execução dos hinos, o protocolo seguiu normalmente. As duas seleções trocaram cumprimentos e, na sequência, posaram para as fotos.