Copa de 2030 terá 3 jogos na América do Sul e 101 na Europa; conheça os detalhes da próxima edição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (19) após estrear o formato com 48 seleções distribuídas por três países.

Daqui a quatro anos, o torneio deve repetir a dinâmica ou até se expandir para 64 participantes, possibilidade considerada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).

O Mundial de 2030 acontecerá na Espanha, em Portugal e em Marrocos, além de ter Argentina, Paraguai e Uruguai como sedes de partidas comemorativas. A celebração será uma homenagem ao centenário da competição, que teve sua edição inaugural disputada em território uruguaio, em 1930.

A iniciativa de receber alguns jogos partiu dos países sul-americanos, representados pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

As entidades europeia (Uefa) e africana (CAF) apresentaram uma candidatura conjunta, aprovada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) em dezembro de 2024.

Veja a seguir os principais pontos para entender como será a Copa de 2030.

Quais serão os países-sede da próxima Copa?

Em formato inédito, a edição de 2030 acontecerá em seis países e três continentes. Espanha, Portugal e Marrocos foram escolhidos como anfitriões principais e receberão 101 do total de 104 partidas.

Caso o formato com 64 seleções seja aprovado, a quantidade de jogos aumentará.

Com um confronto em cada país, Argentina, Paraguai e Uruguai sediarão partidas comemorativas.

O Mundial já aconteceu nesses países?

Paraguai, Portugal e Marrocos receberão a Copa do Mundo pela primeira vez. Espanha, Argentina e Uruguai já sediaram a competição.

A edição inaugural, em 1930, foi vencida pelos anfitriões uruguaios. Também em casa, os argentinos foram campeões pela primeira vez em 1978. Já os espanhóis caíram na segunda fase do torneio realizado em seu território, em 1982, conquistado pela Itália.

Por que Argentina, Uruguai e Paraguai receberão apenas três jogos?

A participação dos países sul-americanos como sedes é simbólica e adicional à candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos, que foi a única concorrente para sediar a Copa de 2030.

Segundo a Fifa, a primeira das três partidas será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu, onde aconteceu a primeira final da história, que consagrou o Uruguai.

O jogo em território argentino simboliza "o papel da Argentina como finalista e vice-campeã da edição de 1930", de acordo com a entidade.

A escolha pelo Paraguai, sede da Conmebol, é um reconhecimento à primeira e única confederação existente à época da edição inaugural.

Em quais estádios acontecerão as partidas?

São 20 os estádios listados na candidatura escolhida pela Fifa, que ainda não confirmou oficialmente as cidades-sede.

A proposta prevê 11 estádios em nove municípios da Espanha (Madri, Barcelona, Bilbao, Corunha, Las Palmas, Málaga, San Sebastián, Sevilha e Saragoça), três em Portugal (dois em Lisboa e um no Porto) e seis em Marrocos (nas cidades de Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat e Tânger).

Sete das 11 arenas espanholas precisarão de reformas de modernização, enquanto um dos estádios marroquinos deve ser construído do zero, o Grand Stade Hassan II, em Casablanca, com expectativa de ter capacidade para 115 mil pessoas.

Na América do Sul, além do Centenário em Montevidéu, o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e o Nacional do Paraguai, em Assunção, devem ser os estádios anfitriões e também passar por projetos de melhoria e ampliação.

Como será a logística das partidas?

Os jogos comemorativos na América do Sul serão disputados antes das demais partidas na Espanha, em Marrocos e em Portugal, com tempo para viagem e descanso às equipes envolvidas nos confrontos.

Quais serão as datas do torneio?

8 e 9 de junho de 2030: cerimônia do centenário com as partidas de estreia de Argentina, Paraguai e Uruguai. 13 e 14 de junho de 2030: jogos de abertura do Mundial. 15 e 16 de junho de 2030: estreia das demais seleções dos grupos dos anfitriões sul-americanos. 21 de julho de 2030: partida final da Copa.

Quantos países participarão?

A princípio, o formato confirmado prevê 48 seleções. Mas o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que a entidade está considerando a sugestão de ampliar a competição para 64 seleções.

Quais seleções estão classificadas?

Apenas os seis países-sede têm suas classificações automáticas confirmadas. As vagas são retiradas da cota de suas respectivas confederações. Os demais participantes serão conhecidos a partir dos campeonatos eliminatórios de cada continente.