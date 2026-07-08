Copa de 2026 põe trio entre maiores artilheiros em uma mesma edição

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi brigam pela artilharia da Copa do Mundo 2026 e também integram o ranking de maiores goleadores em uma única edição do Mundial.

Com oito gols, Messi ocupa a sexta colocação entre os maiores goleadores em uma mesma Copa. Este é o Mundial mais goleador do argentino, que também lidera a briga pela Chuteira de Ouro.

Já Haaland e Mbappé estão na nona posição, com sete bolas na rede até então. O trio, porém, ainda pode subir no ranking, já que suas respectivas seleções ainda estão vivas na briga pelo título Mundial.

O primeiro colocado é o francês Just Fontaine, com 13 gols marcados no Mundial de 1958. Sandor Kocsis, da Hungria, é o segundo, com 11, e Gerd Muller, da Alemanha, com 10, fecha o pódio.

Messi e Mbappé já integravam o ranking pelas campanhas na Copa de 2022. O francês marcou oito, o que o colocou na sexta colocação, enquanto o argentino, com sete, está em nono.

A relação conta com três brasileiros: Ademir de Menezes (9 gols), Ronaldo (8 gols) e Jairzinho (7 gols).

OS MAIORES GOLEADORES EM UMA EDIÇÃO

1º - Just Fontaine (FRA) - 13 gols em 1958

2º - Sandor Kocsis (HUN) - 11 gols em 1954

3º - Gerd Muller (ALE) - 10 gols em 1970

4º - Ademir de Menezes (BRA)- 9 gols em 1950

4º - Eusébio (POR) - 9 gols em 1966

6º - Kylian Mbappe (FRA) - 8 gols em 2022

6º - Ronaldo (BRA) - 8 gols em 2002

6º - Guillermo Stabile (ARG) - 8 gols em 1930

9º - Lionel Messi (ARG) - 7 gols em 2026

9º - Erling Haaland (NOR) - 7 gols em 2026

9º - Kylian Mbappe (FRA) - 7 gols em 2026

9º - Jairzinho (BRA) - 7 gols em 1970

9º - Grzegorz Lato (POL) - 7 gols em 1974

9º - Lionel Messi (ARG) - 7 gols 2022

CHUTEIRA DE OURO

Messi lidera a briga pelo prêmio de artilheiro da Copa 2026. Ele tem oito gols, contra sete de Mbappé, sete de Haaland, seis de Harry Kane e quatro de Mbappé.

Em caso de empate em número de gols, o vencedor será o que tiver dado o maior número de assistências. Em caso de novo empate, o jogador que tiver jogado menos minutos é o vencedor da disputa.

Todos os integrantes do top 5 estão classificados para as quartas de final. Ao menos um deles, porém, cairá nesta fase, já que Noruega e Inglaterra se enfrentam.