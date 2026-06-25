Copa de 2026 bate o recorde de público da história dos Mundiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 bateu o recorde de público da história dos Mundiais nesta quinta-feira (25).

Com as partidas X, Y e Z, o total de espectadores que foram aos estádios assistir a partidas nesta edição chegou a 3.605.357, superando os 3.587.538 da Copa de 1994, nos Estados Unidos.

O recorde foi batido depois de 56 jogos.

Os maiores públicos deste ano foram no estádio Azteca, que tem capacidade para 80.824 espectadores e esteve lotado na partida de abertura do Mundial, a vitória do México pro 2 a 0 sobre a África do Sul, em Colômbia 3 x 1 Uzbequistão e em República Tcheca 1 x 3 México.

O estádio, na Cidade do México, é o que pode receber mais pessoas dentre todos do Mundial.

Também lotado estava o MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, no jogo de estreia do Brasil, que empatou com Marrocos diante de 80.663 espectadores, 100% da capacidade do estádio, o segundo maior do Mundial. Vitória da Noruega sobre Senegal por 3 a 2, no mesmo palco, atraiu o mesmo número de pessoas.

Já o menor público até agora foi o de 42.942 pessoas em Gana 1 x 0 Panamá, em Toronto. O estádio, entretanto, estava quase cheio --pode receber até 43.036 espectadores.

Segundo a Fifa, O recorde de público por dia do Mundial foi estabelecido no último dia 22. Os jogos entre Argentina e Áustria, no AT&T Stadium, França e Iraque, no Lincoln Financial Field, e Noruega e Senegal, no MetLife Stadium, totalizaram um público de 288.007 pessoas.