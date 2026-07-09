Copa chega às quartas com 33 jogadores que ainda não estrearam
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As quartas de final da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira (9), e 33 atletas ainda esperam uma oportunidade para estrear nesta edição da competição.
O QUE ACONTECEU
A Espanha foi quem menos rodou seu elenco. Ao todo, seis atletas ainda não entraram em campo: os goleiros David Raya e Joan García, o lateral Grimaldo, o zagueiro Eric García, o volante Martín Zubimendi e o atacante Víctor Muñoz.
Por outro lado, que mais fez trocas foi a Noruega. Apenas o goleiro Sander Tangvik não ganhou minutos neste Mundial.
Bélgica, França, Inglaterra e Marrocos têm, respectivamente, cinco jogadores que ainda não foram a campo. Na sequência, vem a Suíça, com quatro atletas não utilizados.
A Argentina, por sua vez, só não utilizou dois nomes: os goleiros Juan Musso e Geromino Rulli.
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QUEM AINDA NÃO JOGOU NESTA COPA?
Espanha (6): David Raya (goleiro), Joan García (goleiro), Grimaldo (lateral), Eric García (zagueiro), Martín Zubimendi (meio-campista), Víctor Muñoz (atacante)
França (5): Robin Risser (goleiro), Brice Samba (goleiro), Lucas Hernandez (zagueiro), N'Golo Kanté (meio-campista)), Warren Zaïre-Emery (meio-campista)
Marrocos (5): Munir El Kajoui (goleiro), Reda Tagnaouti (goleiro), Youssef Belammari (lateral), Zakaria El Ouahdi (meio-campista), Amine Sbaï (atacante)
Inglaterra (5): Trevoh Chalobah (zagueiro), Dean Henderson (goleiro), Kobbie Mainoo (meio-campista), Ivan Toney (atacante), James Trafford (goleiro)
Suíça (4): Aurele Amenda (zagueiro), Eray Comert (zagueiro), Marvin Keller (goleiro), Yvon Mvogo (goleiro)
Argentina (2): Juan Musso (goleiro), Geronimo Rulli (goleiro)
Noruega (1): Sander Tangvik (goleiro)
OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL
Quinta-feira (9)
17h (de Brasília) - França x Marrocos
Sexta-feira (10)
16h (de Brasília) - Espanha x Bélgica
Sábado (11)
18h (de Brasília) - Noruega x Inglaterra
22h (de Brasília) - Argentina x Suíça