Copa: Ameaçado, ex-técnico da Coreia terá segurança reforçada em retorno

(UOL/FOLHAPRESS) - Um esquema especial de segurança está preparado para o retorno de Hong Myung-bo, técnico da Coreia do Sul na Copa do Mundo que foi ameaçado de morte.

O QUE ACONTECEU

A ameaça foi identificada em uma comunidade online. "Eu vou pessoalmente ao Aeroporto de Incheon no dia em que Hong voltar e vou matá-lo", diz a ameaça, atribuída a um americano de 41 anos.

Federação Coreana de Futebol (KFA) dividiu a volta da delegação para casa. O treinador voltará com mais oito jogadores um dia antes do restante do grupo.

Mais de 100 policiais foram destacados para garantir a segurança da seleção no Aeroporto de Incheon, de acordo com o jornal Korea Herald. Eles se dividirão em três bases móveis para conter possíveis tumultos.

Cobranças sobre Hong Myung-bo extrapolaram a torcida e a mídia após a eliminação da Coreia do Sul na primeira fase. O presidente do país, Lee Jae-myung criticou o técnico.

Para o presidente coreano, os problemas vão além do futebol. Lee Jae-myung chamou a campanha de fracasso e pediu investigação do Ministério do Esporte.

Não estou apenas surpreso com esse resultado inesperado, estou completamente perplexo. [...] Mais uma vez, ficou provado que as decisões sobre quem ocupa os cargos são tudo.Lee Jae-myung, presidente da Coreia do Sul

Pressionado, Hong Myung-bo pediu demissão do cargo. Assim, ele retorna ao país como ex-comandante da seleção nacional.

A Coreia do Sul terminou na terceira colocação do Grupo A, mas não ficou entre os oito melhores terceiros e amargou a eliminação. A seleção venceu a Tchéquia na estreia e perdeu para México e África do Sul.