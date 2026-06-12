Copa 2026 ignora a idade e quebra recorde com oito quarentões

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 traz um recorde de jogadores com 40 anos ou mais. São oito, que superam o total somado de todas as outras edições, que é de sete.

CRISTIANO RONALDO: 'NÃO É SEGREDO. É ROTINA'

Cristiano Ronaldo será o jogador de linha mais experiente com seus 41 anos. O português tornou-se o principal símbolo de saúde e longevidade nesta nova era dos superatletas, que cada vez mais prolongam suas carreiras.

"Longevidade e alto desempenho não acontecem por acaso. Eles são construídos através de recuperação e prática diária. Não é segredo. É rotina", disse Cristiano Ronaldo, em seu Instagram.

MEDICINA ESPORTIVA EVOLUIU

A medicina esportiva, o estudo sobre a saúde de atletas e o acompanhamento de atletas de alta performance evoluiu muito nas últimas décadas. Existe acompanhamento de profissionais da saúde desde os seis, sete anos dos atletas. Com psicólogo, nutricionista, fisiologistas, fisioterapeutas, trabalhos preventivos, equipamentos de grande tecnologia...

"Tudo se desenvolveu para que fim? Para que os atletas de alta performance tenham uma situação melhor enquanto estiverem em atividade e também menos sequelas após a aposentadoria. Isso é a causa principal de hoje vermos atletas com uma longevidade muito maior", disse Rodrigo Zogaib, coordenador do Núcleo de Saúde do Santos.

DISTINÇÃO ENTRE IDADE CRONOLÓGICA E BIOLÓGICA

Especialistas da área de saúde, nesta sexta-feira (12) em dia, distinguem a idade cronológica da biológica. Por isso, os bons hábitos de Cristiano Ronaldo o fazem alcançar índices de pessoas bem mais jovens que ele.

"Hoje a ciência faz uma distinção importante entre idade cronológica e biológica. Atletas que mantêm hábitos consistentes de treinamento, alimentação, sono e recuperação podem apresentar marcadores fisiológicos compatíveis com pessoas mais jovens. Isso não significa interromper o envelhecimento, mas retardar o declínio funcional. Talvez a maior mudança do esporte moderno seja justamente essa: não se trata mais de treinar mais, e sim de treinar melhor, recuperar melhor e monitorar melhor", disse Bianca Carneiro, fisioterapeuta da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física.

TREINOS EM CASA, INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA E ATÉ CHEF PARTICULAR

O cuidado com o corpo também fora do clube tem se tornando algo cada vez mais habitual na elite dos principais países. Os jogadores têm investido em personal trainer, equipamentos de alta tecnologia e, em alguns casos, possuem até mesmo academia particular e chef para fazer as refeições de acordo com o que é instruído pelo nutricionista.

O atleta moderno entende que a carreira dele não se resume ao que acontece durante os 90 minutos. Existe uma compreensão muito maior de que o rendimento dentro de campo está diretamente ligado aos hábitos mantidos fora dele. Alimentação, qualidade do sono, recuperação muscular, controle do estresse e saúde mental passaram a fazer parte da rotina de quem deseja permanecer competitivo por muitos anosRoger Machado, técnico de futebol e professor da CBF Academy

Roger Machado identifica uma mudança cultural no futebol também. Em sua avaliação, o autocuidado dos jogadores deixou de ser um "artigo de luxo" e passou a ser algo natural na rotina.

Também existe uma mudança cultural importante. Antigamente, alguns cuidados eram vistos quase como um diferencial. nesta sexta-feira (12) eles são considerados parte da profissão. Os atletas mais jovens já chegam ao futebol profissional convivendo com essa mentalidade e observando exemplos de jogadores que conseguiram atuar em alto nível até os 35, 38 ou até mais de 40 anos. Isso cria uma referência positiva e reforça a ideia de que cuidar do corpo é um investimento na própria carreira. Quem consegue manter disciplina e regularidade nesses aspectos costuma colher os resultados ao longo do tempoRoger Machado, técnico de futebol e professor da CBF Academy

BRASIL CRIOU PROGRAMA DE PREVENÇÃO CHANCELADO PELA FIFA

A medicina esportiva brasileira está na vanguarda no futebol. Foi daqui que surgiu um programa chancelado pela Fifa chamado de "FIFA 11+ Shoulder", que é aplicado por diversos clubes e seleções do mundo, e que é voltado, principalmente, para a prevenção de lesões em goleiros, com trabalhos específicos para membros superiores. Ele foi elaborado por pesquisadores ligados à Universidade Federal de São Paulo (USP) e ao departamento médico do Santos.

O programa é uma extensão do "FIFA 11+", criado em 2006 pelo centro médico da FIFA em parceria com a Santa Monica Sports Medicine Foundation, dos Estados Unidos, e o Oslo Sports Trauma Research Center, da Noruega.

Esta versão anterior foi desenvolvida para os atletas de linha e tem como objetivo a prevenção de lesões musculares, de joelho, tornozelo e ligamentares.

Tanto o "Fifa 11+" quanto o "Fifa 11+ Shoulder" consistem em atividades rápidas, que não chegam a 20 minutos, e que são aplicadas antes e depois de treinos e jogos.

A recuperação se faz jogo a jogo, no microciclo, entre os jogos de um torneio ou de uma temporada. Já a prevenção se dá tanto no pré-ciclo, ou seja, na pré-temporada, como nas férias do atletaRodrigo Zogaib, coordenador do Núcleo de Saúde do Santos