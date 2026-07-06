Contra Portugal, Espanha tenta atingir sua melhor campanha desde único título de Copa, em 2010

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os craques Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo em campo, Espanha e Portugal fazem um dos grandes confrontos entre seleções candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026.

O jogo em Arlington (EUA), que será transmitido por Globo, CazéTV, SporTV, SBT, N Sports e Ge TV (Globoplay) às 16h desta segunda-feira (6), terá os espanhóis em busca da melhor campanha desde o título da Copa do Mundo de 2010.

A seleção caiu nas oitavas de final em 2018 e 2022 e foi eliminada na fase de grupos em 2014.

Já Portugal busca afastar as dúvidas após uma classificação dramática contra a Croácia e um desempenho irregular até aqui neste Mundial.

No torneio da América do Norte, a Espanha finalizou mais vezes, mas os portugueses foram mais eficientes. Foram 78 finalizações espanholas até o momento (10,3% terminaram em gol), enquanto Portugal concluiu 52 vezes, com 15,4% delas balançando as redes.

Os espanhóis desarmaram mais (59 ante 54) e venceram mais disputas pelo alto (73,4% ganhas, contra 59,7% da seleção portuguesa) no Mundial.

A seleção espanhola chega ao confronto sem sofrer gols. Ao lado do México, que teria pela frente a Inglaterra na noite deste domingo (5), entrou nas oitavas de final com uma das seleções não vazadas na competição.

O confronto também retoma uma rivalidade recente em torneios. Na Liga das Nações, em 2025, Portugal levou a melhor ao vencer a Espanha por 5 a 3, após empate no tempo regulamentar.

Em Copa do Mundo, a Espanha eliminou os vizinhos na campanha do título de 2010, nas oitavas de final.

As seleções voltaram a se encontrar em 2018, com um empate por 3 a 3 na fase de grupos.

Desta vez, a seleção espanhola chega embalada após dominar a Áustria e vencer por 3 a 0 na fase de 32. No Grupo H, classificou-se na liderança ao empatar com a estreante Cabo Verde e vencer Arábia Saudita e Uruguai.

"Precisamos continuar crescendo, mas não temos medo de ninguém", disse Lamine Yamal aos repórteres após a vitória sobre a Áustria.

A Espanha chegou à Copa de 2026 como uma das favoritas ao título após conquistar a Eurocopa de 2024, superando Alemanha, França e Inglaterra na campanha.

Dois anos depois, contudo, a equipe treinada por Luis de la Fuente estreou no Mundial castigada por lesões. Yamal chegou à América do Norte ainda se recuperando de um problema na coxa esquerda e, até aqui, marcou apenas um gol na competição.

Portugal, por outro lado, não conseguiu terminar na liderança do Grupo K. Em uma chave com República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia, os europeus empataram duas partidas, ganharam uma e ficaram atrás dos sul-americanos.

No mata-mata, venceram a Croácia por 2 a 1 em uma virada eletrizante. A partida, que marcou a despedida de Luka Modric, 40, das Copas do Mundo, teve o gol da vitória portuguesa aos 48 minutos do segundo tempo. A Croácia chegou a empatar aos 12 minutos dos acréscimos, mas o lance foi anulado por impedimento.

Os lusos apostam em Cristiano Ronaldo, 41, como referência no ataque. O craque português marcou contra a Croácia seu primeiro gol em mata-matas de Copa. Antes, diante do Uzbequistão, tornou-se o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio.

"Respeitamos a qualidade da Espanha. Acho que vai ser uma partida fantástica, o jogo europeu desta Copa do Mundo", disse o técnico de Portugal, Roberto Martínez.

Caso seja eliminado, Portugal repetirá a campanha de 2018, na Rússia. Naquela edição, caiu diante do Uruguai por 2 a 1, nas oitavas. Em 2022, no Qatar, chegou às quartas, sendo derrotado por Marrocos.

O vencedor enfrentará o classificado do duelo entre EUA e Bélgica. Essa partida também será disputada nesta segunda-feira, às 21h, em Seattle.