Contra o Egito, Argentina tenta reduzir depência de Messi para marcar gols

ATLANTA, EUA (FOLHAPRESS) - Para o duelo entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador da seleção alviceleste, Lionel Scaloni, terá a ingrata tarefa de encontrar alternativas para o ataque que vão além de Messi.

Autor de 7 dos 11 gols marcados pela Argentina até aqui no torneio, o camisa 10 é, assim como no Qatar, em 2022, o protagonista na campanha de defesa do título dos atuais campeões, sem que outros nomes consigam se destacar em sua ausência ou em um dia em que está menos inspirado.

Argentinos e egípcios duelam nesta terça-feira (7), a partir das 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no estado da Geórgia.

Para a partida contra o Egito, o treinador cogita a possibilidade de fazer uma troca do time na linha de frente, deixando Lautaro no banco para dar a oportunidade para Julián Álvarez.

O atacante do Atlético de Madrid, cobiçado pelo Barcelona, ainda não marcou nesta Copa, mas entrou em todas as partidas e tem agradado a comissão técnica pela mobilidade que agrega no setor ofensivo.

O Egito, por outro lado, fez 6 gols até aqui na Copa, com 5 jogadores diferentes. O único que marcou duas vezes foi o meia-atacante Emam Ashour, do Al Ahly.

Artilheiro histórico da equipe africana, com 66 gols em 118 partidas, Mohamed Salah marcou uma vez, na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, e distribuiu mais duas assistências.

Em sua quarta participação em Copas do Mundo, o time do técnico Hossam Hassan passou pela primeira vez da fase de grupos e terá de superar o retrospecto amplamente favorável da Argentina contra seleções africanas -em 28 confrontos, são 23 vitórias da alviceleste, 2 empates e apenas 3 derrotas (para Nigéria, duas vezes, e Camarões).

ARGENTINA x EGITO

Oitavas | 7 de julho, às 13h. No estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA)

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