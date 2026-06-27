Contra Colômbia, Cristiano Ronaldo tem desafio bem maior para alcançar artilheiros da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Garantida na fase de 32 seleções, a Colômbia está em primeiro lugar, com 6 pontos, após duas vitórias. Portugal, que empatou com a República Democrática do Congo na estreia (1 a 1) e depois goleou o Uzbequistão (5 a 0), ocupa a segunda colocação, com 4 pontos.

O embate vai ser o teste mais difícil até agora para o artilheiro português, Cristiano Ronaldo, com dois gols anotados no torneio.

Contra uma seleção bem mais forte que a do Uzbequistão, sua única vítima até agora, o craque precisará suar bastante para se aproximar de Lionel Messi, da Argentina, com cinco gols, e do pelotão dos quatro gols: Vini Jr. (Brasil), Erling Haaland (Noruega), Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé (França) tinham essa marca após os jogos iniciais da sexta-feira (26).

A Colômbia só sofreu um gol até agora na Copa, em duas partidas.

Em entrevista nesta sexta, o técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, destacou a paridade entre as seleções no Grupo K.

"Acho que o grupo está em um equilíbrio muito bom. Quando estamos juntos no campo, podemos trabalhar principalmente a parte de ganhar confiança", disse.

O treinador da Colômbia, Néstor Lorenzo, apontou o volante Vitinha, além de Cristiano Ronaldo, como perigo para seus comandados.

"Vitinha e Ronaldo são determinantes. Um controla o jogo e outro faz a finalização da jogada. Não podemos deixá-los sozinhos ou descuidados", afirmou Lorenzo nesta sexta.

Outro desafio colombiano contra a seleção europeia é aumentar a efetividade do ataque. O único gol contra a RD Congo, na quarta-feira (24), saiu após 16 tentativas.

Na segunda rodada, Portugal deixou para trás a atuação apagada da estreia contra o time africano e goleou o Uzbequistão sem grandes dificuldades, com o par de gols de Cristiano Ronaldo.

A Colômbia garantiu a liderança com a vitória de 1 a 0 na segunda rodada contra o Congo, depois de vencer o Uzbequistão, saco de pancadas do Grupo K, por 3 a 1 na estreia.

RD CONGO X UZBEQUISTÃO

Com 1 ponto, a RD Congo ainda tem chances de se classificar se vencer o Uzbequistão, que não pontuou até agora, neste sábado (27), em Atlanta.

O estreante Uzbequistão, para conseguir avançar como um dos oito melhores terceiros colocados, precisa aplicar uma goleada que melhore muito o seu saldo de gols (-7), permitindo-lhe ficar à frente de seleções de outros grupos que tenham acumulado os mesmos 3 pontos.

COLÔMBIA X PORTUGAL

Miami, sábado (27), às 20h30

Na TV: CazéTV

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO X UZBEQUISTÃO

Atlanta, sábado (27), às 20h30

Na TV: CazéTV