Contra Brasil, Haaland iguala artilharia da Copa e marca pelo 14º jogo seguido válido por competição

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Erling Haaland decidiu a classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo em 11 minutos, eliminando a seleção brasileira.

Aos 34 minutos do segundo tempo, abriu o placar de cabeça após cruzamento de Andreas Schjelderup.

Aos 45 minutos, voltou a receber do companheiro na entrada da área, dominou com tranquilidade e bateu rasteiro de fora da área. A bola passou entre as pernas de Danilo antes de entrar no canto de Alisson.

Com os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (5), o atacante chegou a sete no Mundial, igualou a liderança da artilharia com Lionel Messi e Kylian Mbappé e ampliou para 14 a sequência marcando pela seleção norueguesa em jogos válidos por competição. Foram 27 gols dele nessas partidas.

A série começou em novembro de 2024, pela Liga das Nações, passou por toda a campanha das Eliminatórias da Copa do Mundo e segue no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Nesse período, o atacante deixou de marcar apenas em dois amistosos, contra Suíça e Marrocos. Como as partidas não eram válidas por algum torneio, não entram na contagem da sequência.

Na Copa do Mundo, o camisa 9 estreou com dois gols sobre o Iraque, repetiu a marca diante do Senegal, desfalcou a Noruega na derrota para a França por decisão do técnico, que poupou os titularesm, e voltou a decidir nos jogos eliminatórios. Fez o gol da vitória sobre a Costa do Marfim na fase dos 32 e fez os dois diante do Brasil.

Os 14 jogos seguidos* com gol de Haaland

14/11/2024  Eslovênia 1 x 4 Noruega (Liga das Nações)  1 gol

17/11/2024  Noruega 5 x 0 Cazaquistão (Liga das Nações)  3 gols

22/3/2025  Moldova 0 x 5 Noruega (Eliminatórias)  1 gol

25/3/2025  Israel 2 x 4 Noruega (Eliminatórias)  1 gol

06/6/2025  Noruega 3 x 0 Itália (Eliminatórias)  1 gol

09/6/2025  Estônia 0 x 1 Noruega (Eliminatórias)  1 gol

09/9/2025  Noruega 11 x 1 Moldova (Eliminatórias)  5 gols

11/10/2025  Noruega 5 x 0 Israel (Eliminatórias)  3 gols

13/11/2025  Noruega 4 x 1 Estônia (Eliminatórias)  2 gols

16/11/2025  Itália 1 x 4 Noruega (Eliminatórias)  2 gols

16/6/2026  Noruega 4 x 1 Iraque (Copa do Mundo)  2 gols

22/6/2026  Noruega 3 x 2 Senegal (Copa do Mundo)  2 gols

30/6/2026  Noruega 2 x 1 Costa do Marfim (Copa do Mundo)  1 gol

05/7/2026  Noruega 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo)  2 gols

* Válidos por competição