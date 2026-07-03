Contra a Austrália, Egito busca ampliar campanha histórica na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Egito, de Mohamed Salah, tentará ampliar uma campanha histórica ao entrar em campo contra a Austrália nesta sexta-feira (3).

A seleção africana conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo na fase de grupos e está entre as sete equipes que alcançaram o mata-mata pela primeira vez neste Mundial.

Uma classificação para as oitavas de final seria mais um feito inédito do time egípcio.

As seleções entram em campo às 15h, em Arlington, na região metropolitana de Dallas, nos Estados Unidos, com transmissão de Globo, CazéTV e SporTV.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde nas oitavas de final. As duas seleções também entram em campo nesta sexta, mais tarde, às 19h.

A expectativa é de um confronto equilibrado. O Egito se classificou na segunda colocação do Grupo G, liderado pela Bélgica, e ocupa o 26º lugar no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol). A Austrália também avançou como vice-líder, no Grupo D, o do coanfitrão Estados Unidos, e aparece na 28ª posição.

Até aqui, o Egito apresenta maior volume ofensivo que o rival. A seleção finalizou 48 vezes no Mundial e marcou cinco gols, contra 26 finalizações e dois gols da Austrália.

Durante a partida no AT&T Stadium, os holofotes estarão voltados para Mo Salah.

O atacante é a principal referência técnica da seleção egípcia e o maior artilheiro do país na história das Copas do Mundo, com três gols. Um deles foi marcado neste Mundial, na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia a primeira do Egito em quatro participações na competição.

Há debate sobre a possibilidade de esta ser a última Copa do Mundo do ídolo do Liverpool ele fez em 2025/2026 sua temporada final no clube inglês. Na edição de 2030, que terá jogos em seis países (Marrocos, Portugal, Espanha, que serão as sedes, mais Argentina, Paraguai e Uruguai), Salah terá 38 anos.

Como comparação, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo disputam este Mundial aos 39 e 41 anos, respectivamente.

Do lado australiano, a principal aposta é a solidez defensiva. Enquanto o Egito sofreu gols em todas as três partidas da fase de grupos, a seleção da Oceania saiu sem ser vazada na vitória sobre a Turquia e no empate com o Paraguai.

A equipe deve repetir a estratégia utilizada diante dos turcos. Na ocasião, a Turquia finalizou mais vezes (29 contra 9), mas foi castigada pelos contra-ataques australianos.

Com jogadores rápidos no meio-campo e no ataque, a Austrália venceu por 2 a 0, com gols de Irankunda e Metcalfe.

Os australianos tentam igualar sua melhor campanha em Copas do Mundo. A seleção chegou às oitavas de final em 2006 e 2022, quando foi eliminada por Itália e Argentina, respectivamente.