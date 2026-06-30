'Consciente do que jogo e do que sou', diz Mbappé sobre recorde de Messi

(UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé foi eleito o craque da vitória da França por 3 a 0 contra a Suécia, na segunda fase da Copa do Mundo, em partida realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Após a partida, o francês foi perguntado sobre a disputa com Lionel Messi na artilharia da Copa e de todos os Mundiais.

O QUE MBAPPÉ DISSE

"Eu estou ciente do que estou jogando, do que jogo, do que sou e do que preciso fazer. A equipe está ciente do que precisa fazer aqui. Não é sobre mim, é uma nova competição que começou hoje e jogamos bem", falou.

Mbappé anotou dois gols na partida desta terça-feira (30) e chegou aos mesmos seis gols de Messi na edição. Os dois também brigam pela artilharia histórica das Copas. Mbappé se tornou o segundo artilheiro isolado do torneio, com 18 gols, um atrás de Messi.

Mbappé também falou sobre a dificuldade de abrir o placar na partida desta terça-feira (30). A França meteu duas bolas na trave e foi parada pelo goleiro Jacob Zetterstrom em várias oportunidades, só abrindo o placar no finzinho do primeiro tempo, com gol de Mbappé.

"Hoje jogamos bem, apesar de termos tido um início difícil. Entramos no jogo, tivemos chances que poderíamos ter aproveitado antes. Acho que ainda podemos melhorar", disse o jogador.

O astro francês também foi perguntado sobre o forte abraço que deu em Didier Deschamps assim que fez o primeiro gol. O técnico francês perdeu a mãe recentemente e se ausentou da partida contra a Noruega na última rodada para ir ao velório.

"Isso está no DNA desse grupo, ele é o líder desse grupo. Estamos todos juntos nisto. O treinador passou por um momento difícil, que infelizmente afetará todos nós. É muito difícil. Ele nunca estará sozinho connosco. Vamos apoiá-lo", afirma.

Por fim, o craque francês também falou sobre o próximo adversário da França. Os franceses enfrentam o Paraguai nas oitavas de final, em duelo no sábado, às 18h.

"Eles mostraram que são uma equipe que tem ser levada a sério, eles foram muito bem contra a Alemanha. Não tem partida fácil na Copa do Mundo,mas vamos lá para ganhar."