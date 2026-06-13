Conheça protocolo que pode prolongar partidas da Copa em caso de tempestades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raios e trovões podem ser um obstáculo na Copa do Mundo deste ano -a maior de todos os tempos, com 48 seleções e 104 jogos.

Com sede dividida entre Estados Unidos, México e Canadá, que já sentem os efeitos do verão se aproximando, o torneio pode sofrer com partidas prolongadas por causa de tempestades.

Nos EUA, palco de 78 confrontos, a regra é interromper partidas imediatamente e evacuar jogadores, comissões técnicas e torcedores quando constatado o risco de descargas elétricas.

O país segue as recomendações do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que determinam a paralisação de eventos ao ar livre sempre que um raio cair em até 16 quilômetros do estádio.

Um sistema de alertas ajuda as autoridades responsáveis pela segurança dos eventos a identificar cenários de perigo. Conseguir ouvir o som das descargas elétricas, os trovões, é um bom (ou, nesse caso, mau) indício da proximidade.

O protocolo indica que as partidas permaneçam interrompidas por 30 minutos sem ocorrências elétricas. Se no 29º minuto for registrado um novo raio nos arredores do estádio, uma nova contagem de meia hora deve ser iniciada.

As paradas forçadas aconteceram em seis partidas da Copa do Mundo de Clubes, também realizada nos EUA, no mesmo período do ano passado.

O jogo entre Palmeiras e Al Ahly ficou paralisado por 50 minutos no estádio MetLife, em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, um dos 16 estádios da Copa do Mundo de seleções.

Outra interrupção, a do duelo entre Benfica e Chelsea, válido pelas oitavas do novo torneio de clubes da Fifa, aconteceu aos 40 minutos da segunda etapa e durou mais do que o tempo total de uma partida.

Só depois de 1 hora e 45 minutos as equipes foram autorizadas a retornar ao campo do estádio Bank of America, em Charlotte (não escalado para a Copa).

Na quarta-feira (10), o amistoso entre Inglaterra e Costa Rica atrasou uma hora devido a uma tempestade em Orlando, na Flórida -que terá apenas Miami como representante do estado no Mundial.

Sem um protocolo específico para situações de tempestade, a Fifa não tem uma definição clara sobre os limites de tempo para retomar as partidas. Procurada pela reportagem, a entidade não respondeu até a publicação deste texto.

Paralisações muito longas poderiam gerar problemas logísticos especialmente para as partidas marcadas à noite e atrapalhar a dinâmica da última rodada da fase de grupos, em que os jogos devem acontecer simultaneamente para evitar que equipes entrem em campo já classificadas ou eliminadas.

O regulamento da Copa do Mundo prevê a possibilidade de alterações para essa regra em situações de "força maior".

Outra cláusula do documento menciona estádios com teto retrátil. É o caso das arenas de Atlanta (estádio Mercedes-Benz), Houston (estádio NRG) e Dallas (estádio AT&T), nos EUA, e de Vancouver (estádio BC Place), no Canadá.

"Se a partida começar com o teto aberto e houver uma deterioração grave nas condições meteorológicas que afetem a partida, o árbitro, em consulta com o diretor de jogo da Fifa, tem a autoridade para ordenar o seu fechamento durante a partida", diz o texto.

O estádio SoFi, em Los Angeles, tem cobertura fixa.

As cidades-sede americanas mais suscetíveis à temporada de tempestades são justamente as que têm os estádios com teto retrátil.

Exceções são Kansas City, que receberá seis partidas, Nova Jersey, do MetLife, que já teve uma prévia do problema no ano passado e será palco de oito jogos, e Miami, que sediará sete confrontos do Mundial.

Existe uma preocupação especial com as condições climáticas em dias de jogo no estádio Hard Rock, em Miami.

Segundo especialistas do Climate Central, associação de cientistas e comunicadores que pesquisam impactos das mudanças climáticas na sociedade, tempestades no final da tarde e início da noite são extremamente comuns na segunda cidade mais populosa da Flórida.

Essa é a previsão do NWS para segunda-feira, dia 15, estreia do Uruguai no torneio, contra a Arábia Saudita. A partida está marcada para as 18 horas no horário local (19h de Brasília).

Monterrey e Cidade do México, no país vizinho, também podem sofrer com chuvas fortes nesta época do ano.