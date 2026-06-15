Conheça o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que segurou a Espanha na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Vozinha, de 40 anos, segurou a Espanha no empate por 0 a 0 entre as seleções nesta segunda (15), na primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026.

Suas cinco defesas cruciais, a maioria no primeiro tempo, quebraram as expectativas de uma vitória fácil para a favorita Espanha na estreia de Cabo Verde em Mundiais.

Além do ótimo desempenho, seu apelido curioso gerou simpatia das torcidas lusófonas, além de memes e trocadilhos.

Durante o jogo, o número de seguidores de sua conta no Instagram cresceu de 50 mil seguidores para mais de 1 milhão até a última atualização deste texto.

O verdadeiro nome do goleiro é Josimar Dias, uma homenagem de seu pai ao ex-lateral direito do Botafogo e da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986.

Vetado pelo cartório de dar o nome de Valdano, ídolo argentino do Real Madrid, o pai de Vozinha resolveu homenagear o jogador brasileiro. Ao ver a criança nascer em 3 de junho de 1986, não teve dúvidas.

Josimar cresceu e tomou gosto pelo gol. Jogou na rua até chegar aos campos profissionais.

"Ninguém em Cabo Verde me conhecia como Josimar. Eu não gostava no início, ficava maluco. Só que, quando cheguei a Angola, havia outro goleiro chamado Josimar. Aí eu disse: 'Não vou meter Josimar II na camisa'. E se todo mundo me conhecia como Vozinha em Cabo Verde, é isso que ia ficar", afirmou o goleiro em entrevista para a Fifa.

O apelido Vozinha, como outros, só pegou justamente porque Josimar não curtiu.

"É por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar. E minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então sempre cresci com meus avós", contou.

"Na minha região os rapazes eram muito mais velhos. E eu sempre jogava na rua, levando muita pancada. Pois eu jogava também muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada, e sempre quando não conseguia dar o troco, ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles ficavam tirando sarro, dizendo que eu estava indo reclamar com os avós."

Há 12 anos na seleção do país, Vozinha defende o Chaves, da Segunda Divisão de Portugal e é hoje um dos líderes de Cabo Verde.

Estreante em Mundiais, Cabo Verde volta a campo, certamente com Vozinha no gol, contra o Uruguai, no domingo (21), pelo Grupo H, que, além da Espanha, tem ainda a Arábia Saudita.