Conheça o goleiro Mpasi, da RD do Congo, que fez defesas heroicas contra a Inglaterra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Lionel Mpasi-Nzau, fez duas defesas milagrosas contra a Inglaterra, em partida pela fase de 32 da Copa do Mundo, mantendo a República Democrática do Congo à frente no placar no primeiro tempo.

Curiosamente, o arqueiro é reserva em seu clube, o Le Havre, da primeira divisão francesa. Nesta temporada, fez apenas três jogos como titular, além de um saindo do banco.

Filho de pais congoleses, Mpasi, de 31 anos, nasceu em Meaux, nos arredores de Paris. É um dos 20 jogadores dentre os 26 convocados de sua seleção que não nasceram na RD do Congo.

Ele chegou a jogar pela seleção francesa nas categorias de base, ainda no início dos anos 2010, mas optou por representar o país de origem de seus pais.

Começou a carreira no time amador francês US Torcy, de onde saiu para integrar as categorias de base do Paris Saint-Germain. Lá, foi efetivamente formado, mas não conseguiu espaço.

Em busca de oportunidades, transferiu-se para o Toulouse B, pelo qual também fez poucas partidas e acabou dispensado.

Mpasi demorou para deslanchar: ficou um ano sem clube, entre 2015 e 2016, até ser contratado pelo Rodez, à época na terceira divisão francesa, onde conquistou a titularidade após anos como reserva.

Passou nove anos ali e subiu junto com a equipe para a segunda divisão. Em 2025, foi para o Le Havre, da Ligue 1, a primeira divisão francesa, mas voltou para a reserva.

Independentemente de ser banco no clube, é o titular absoluto da seleção, que representa desde 2022.

Antes da disputa contra a Inglaterra, tinha feito 32 partidas pela República Democrática do Congo -13 delas sem sofrer gol. Na Copa Africana de Nações de 2023, brilhou ao cobrar o pênalti decisivo da classificação sobre o Egito nas oitavas de final.