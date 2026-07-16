Conheça Marc Cucurella, lateral-esquerdo e titular absoluto da Espanha
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão da Eurocopa em 2024 e da Copa do Mundo de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol) em 2025, o lateral-esquerdo da Espanha, Marc Cucurella, buscará neste domingo (19) o terceiro e o maior título internacional de sua carreira.
O jogador terá a complicada tarefa de ser um dos marcadores de Lionel Messi na decisão da Copa do Mundo de 2026, contra a Argentina, a três dias de seu aniversário de 28 anos.
Quando tinha 8 anos, um cliente de seu pai, que vendia carros, foi à loja dele e lhe sugeriu que levasse o filho à academia do Espanyol para um teste. Uma conversa despretensiosa sobre o pequeno Cucurella, que jogava futsal em sua cidade natal, Alella, acabou sendo o pontapé inicial para a carreira do hoje titular absoluto da seleção da Espanha.
Depois de seis anos no Espanyol, Cucurella assinou com o Barcelona, ainda pelas categorias de base. Conquistou uma vaga no time B, pelo qual jogou até 2018, quando foi emprestado para o singelo Eibar.
Simultaneamente, chegou a ser incluído na pré-lista de convocados da seleção sub-21para o Campeonato Europeu, mas acabou descartado pelo então treinador da categoria, Luis de la Fuente, hoje à frente da seleção principal.
No Eibar, firmou-se como titular, foi testado como lateral-esquerdo mais ofensivo e marcou seu primeiro gol no Campeonato Espanhol justamente contra o Barcelona.
Depois de passar pelo Getafe, também da Espanha, foi para o futebol inglês, transferido para o Brighton em 2021, mesmo ano em que fez sua estreia pela seleção nacional, já sob comando de De la Fuente.
Na primeira temporada de Premier League, foi eleito pelos torcedores do Brighton o melhor jogador do clube. Atuaria na Inglaterra por mais quatro anos, defendendo o Chelsea a partir de 2022. Retornará, em breve, ao futebol espanhol.
Versátil para defender e atacar, Cucurella marcou nove vezes e deu 13 assistências em 163 jogos pelos Blues. O principal título de sua carreira em clubes veio em 2025, com a vitória do Chelsea sobre o PSG por 3 a 0 na primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
Também foi campeão da Conference League da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) com a equipe inglesa.
Pela seleção espanhola, ajudou na conquista do tetracampeonato da Eurocopa ao dar a assistência para Mikel Oyarzabal marcar o gol da vitória por 2 a 1 diante da Inglaterra.
Neste ano, faz sua estreia em Copa do Mundo e acumula duas assistências, dadas em partida contra a Áustria pela fase de 32 seleções. Também compõe a defesa que sofreu apenas um gol em sete partidas até aqui e é, ao lado do goleiro Unai Simón e do zagueiro Pau Cubarsí, um dos jogadores que mais tempo jogaram, com 717 minutos acumulados.
Na semifinal contra a França, foi fundamental para neutralizar as tentativas do badalado atacante francês Michael Olise.
Depois da competição, defenderá o Real Madrid, que anunciou sua contratação na primeira semana do Mundial.
No total pela equipe nacional, jogou 31 partidas, deu cinco assistências e marcou um gol, contra a Bulgária nas Eliminatórias para a Copa.
VIDA PESSOAL
O jogador da Espanha mantém desde 2018 relacionamento com Claudia Rodríguez, com quem tem três filhos. Com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Mateo Cucurella, o primogênito do casal, é a prioridade da família quando o assunto são mudanças.
Cucurella e Claudia falaram sobre o tema em um episódio da série "Married to the Game", da Amazon Prime Video.
"É difícil para ele estar em outro lugar, ter outro horário, outra comida, outros planos", disse o jogador, emocionado ao falar sobre o filho. Segundo Cucurella, o diagnóstico exige dos pais um aprendizado constante, e o próprio Mateo os ensina muito.