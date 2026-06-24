Conheça jogadores e ex-jogadores de futebol que já criticaram as bets

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É polêmica a questão do patrocínio de bets a diversas competições de futebol e, principalmente, em suas transmissões. O assunto tem se tornado motivo de debate tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, especialmente por meio das redes sociais.

Alguns jogadores e ex-jogadores, no entanto (inclusive os que estão participando da Copa do Mundo), já fizeram críticas às casas de apostas, apesar do alto retorno financeiro que poderiam ter ao ter seu nome associado a elas. Conheça alguns deles:

DANILO LUIZ

Danilo Luiz, lateral do Flamengo e homem de confiança de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, apoiou nas redes a campanha 'Block no Tigrinho'. Ele utilizou suas redes sociais para apoiar a iniciativa da 342 Artes em alerta ao crescimento das bets. Além do lateral, outros artistas também demonstraram apoio, como Camila Pitanga, Gilberto Gil e Djavan.

KYLIAN MBAPPÉ

Uma das principais estrelas da seleção francesa com 16 gols em Copas do Mundo, Mbappé, além de outros jogadores da França, como Ousmane Dembélé -vencedor da última Bola de Ouro- e Michael Olise, se revoltaram contra a Federação Francesa após suas imagens terem sido utilizadas em um anúncio de casa de apostas sem a autorização dos atletas, segundo o jornal L'Équipe.

Em outras ocasiões, Mbappé também tinha se posicionado. Em entrevista ao Canal+ em 2024, disse: "Muitos de nós viemos de bairros onde essas coisas destroem muita gente. Eu mesmo conheço pessoas que sofreram".

DIEGO RIBAS

O ex-jogador do Flamengo se pronunciou sobre o crescimento das casas de apostas em 2025, após o jogador Bruno Henrique, antigo colega de equipe rubro-negra, ter sido indiciado pela Polícia Federal por manipulação esportiva.

No vídeo, o atleta não faz críticas diretas a Bruno Henrique, mas afirma ser contra as bets. Segundo ele, a dependência é alimentada pela ilusão de favorecimento financeiro, e isso afeta muitas pessoas.

FILIPE LUIS

Filipe Luís, então treinador do Flamengo, se posicionou contra as bets enquanto comandava a equipe rubro-negra. Durante uma coletiva de imprensa após a partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro em 2025, o então treinador mencionou o vídeo de Diego Ribas e comentou que já recusou ofertas de casas de apostas:

"Eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício, é uma droga, infelizmente. Daqui a 20 anos a gente vai olhar e falar 'caramba, todos os times, lugares, anunciavam casas de apostas'. Mas o dano que está fazendo para tantas pessoas a gente não tem a real noção do que está acontecendo" .