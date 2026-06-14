Conheça Ismael Saibari, marroquino autor do 1º gol contra o Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ismael Saibari fez o primeiro gol contra o Brasil nesta Copa do Mundo.

O marroquino que atua no PSV, da Holanda, abriu o placar no empate em 1 a 1 na estreia da seleção neste sábado (13), aos 20 minutos da primeira etapa, após receber passe longo de Brahim Díaz, ganhar da zaga brasileira na velocidade e encobrir Alisson.

Aos 25 anos, o atacante está na mira do Bayern de Munique após ótima temporada em seu clube.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Ele soma 19 gols e nove assistências em 37 partidas --27 delas pelo Campeonato Holandês e sete pela Liga dos Campeões.

Filho de marroquinos, Saibari nasceu em Terrassa, na Espanha, e cresceu na Bélgica, onde começou a carreira. Durante a juventude passou por dois clubes de lá, o Anderlecht, do qual foi dispensado por estar acima do peso, e depois o Genk.

Na cidade ao Nordeste da Bélgica, o atacante assinou seu primeiro contato profissional em 2017. Três anos depois se transferiu para o PSV, por onde já ganhou oito títulos.

O jogador desperta o interesse do Bayern de Munique especialmente após ter sido considerado o destaque do campeonato holandês. Segundo a mídia internacional, o clube alemão estaria disposto a investir cerca de R$ 350 milhões no marroquino.

Embora também tenha nacionalidade belga, Saibari optou por defender a seleção africana desde as categorias de base. Estreou na equipe principal em setembro de 2023, em partida contra Burkina Fasso, e anotou desde então 10 gols e uma assistência em 31 jogos.

Considerado versátil, já foi escalado como meio-campo, ponta-esquerda e centroavante. No Mundial, é a opção mais à frente do técnico Mohamed Ouahbi.

O jogador dos Leões do Atlas, símbolo de Marrocos, costuma receber algumas críticas de torcedores por desempenhar melhor no PSV do que na seleção. Na estreia desta Copa, começou bem.