Conheça Duck, cachorro que é o xodó de Rayan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de embarcar para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Rayan, 19, precisou se despedir de um companheiro quase inseparável: o shih tzu Duck.

Enquanto o atacante disputa o torneio ao lado da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o cachorro ficou sob os cuidados de uma creche especializada na Inglaterra. A separação é temporária, mas já rendeu torcida organizada, um perfil próprio nas redes sociais e uma rotina cheia de brincadeiras, passeios e até produções especiais para acompanhar os jogos do Brasil.

Na última semana, Duck ganhou uma conta oficial nas redes sociais. A primeira publicação mostra o cachorro em um cenário inspirado na Copa do Mundo, cercado por bandeiras brasileiras, com o Cristo Redentor ao fundo e usando uma referência ao número 26, camisa de Rayan na Seleção.

A biografia que o define é das mais carinhosas: "Apenas um cachorro feliz. Pequeno no tamanho, gigante no amor".

Enquanto o tutor vive um desafio na carreira, Duck passa os dias na Cosy Paws, creche administrada pela brasileira Carolina Spera, 44, que mora na Inglaterra. Segundo ela, o vínculo com a família do jogador surgiu por indicação de outro atleta que já conhecia o trabalho realizado com os animais.

"Eles chegaram até nós por meio da recomendação de Evanilson Lima, que joga no Bounemouth atualmente e já confiava os seus cães aos nossos cuidados. Como ele já conhecia de perto o nosso trabalho, o carinho, a atenção e a dedicação que eu e minha família oferecemos a cada pet, acabou nos indicando para cuidar também do Duck."

Com um ano de idade, Duck está longe de ser um cachorro tranquilo. Segundo Carolina, ele é um dos mais animados da turma.

"Ele quer brincar o tempo todo com os coleguinhas, está sempre correndo de um lado para o outro e participando de tudo o que acontece. Às vezes até tenta convencer os outros cachorrinhos a continuarem brincando quando eles já querem descansar, o que rende cenas muito engraçadas. Apesar de toda essa energia, ele é extremamente carinhoso, inteligente e adora estar perto das pessoas."

A rotina diária também foi pensada para que o cachorro sinta o mínimo possível a ausência dos tutores. Diferentemente de um hotel convencional para pets, a proposta da creche é reproduzir o ambiente de uma casa.

"A nossa rotina é bem familiar, como se o cachorro estivesse em casa. O Duck fica solto, livre, tem acesso ao jardim, descansa, brinca, interage com os outros cães e recebe bastante atenção e carinho durante todo o dia."

Além das brincadeiras, Duck mantém uma programação de atividades físicas. Os passeios variam de acordo com a necessidade de cada animal e incluem parques próprios para cães e até idas à praia.

"Sempre que possível, gosto de levá-los a parques onde podem correr soltos com segurança, brincar livremente e socializar. Outra atividade que eles adoram são os passeios na praia. Além disso, seguimos todas as orientações dos tutores para manter a rotina do Duck o mais próxima possível da que ele tem em casa."

Mesmo adaptado ao novo ambiente, Carolina acredita que ele sente saudades do jogador.

"Todo cachorro sente falta dos tutores, principalmente quando existe um vínculo tão forte. Mas o Duck se adaptou muito bem à nossa rotina. Tentamos oferecer bastante carinho, atenção e segurança para que ele se sinta acolhido enquanto espera o retorno da família."

Foi justamente durante esse período que nasceu a ideia de transformar Duck em um torcedor oficial da Seleção. Segundo a cuidadora, tudo começou de forma espontânea durante um dia de banho e tosa com duas profissionais brasileiras.

"Uma vez por semana, o Duck vai ao banho e tosa com duas brasileiras e, como estávamos vivendo todo o clima da Copa do Mundo, elas colocaram uma bandana do Brasil nele. Como o Duck também é brasileiro, a homenagem ficou ainda mais especial."

A brincadeira acabou crescendo dentro da própria casa. "Aqui cada jogo da Seleção vira uma festa. Eu, meu marido, meus filhos e até os cachorrinhos hospedados entram no clima da torcida. Colocamos camisetas e acessórios do Brasil. Temos até um cachorrinho inglês que também veste a camisa da seleção."

O perfil do cachorro rapidamente chamou a atenção dos torcedores, o que surpreendeu a família responsável pelos cuidados.

"Foi uma surpresa muito boa e muito especial. O Duck acabou entrando também nesse clima de torcida. Foi uma forma leve e divertida de mostrar o amor dele pelo tutor e de participar, mesmo de longe, desse momento tão importante para o Rayan."

Agora, enquanto o atacante segue concentrado na disputa, a expectativa também cresce do outro lado: o reencontro entre tutor e cachorro.

Pela experiência de Carolina, esse costuma ser sempre um dos momentos mais emocionantes para quem trabalha diariamente com hospedagem de animais.

"Os cães reconhecem imediatamente os tutores. Eles abanam o rabinho, pulam, choram e fazem festa. Tenho certeza de que com o Duck será um momento muito especial, porque o vínculo dele com o Rayan e a Duda [esposa do jogador] é muito bonito."