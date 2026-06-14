Conheça Comenencia, que marcou gol histórico de Curaçao contra a Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Comenencia", segundo o dicionário da Real Academia Galega, significa interesse, algo que se faz por conveniência ou oportunidade. Já a Associação de Academias da Língua Espanhola indica outro significado: lentidão.

O volante Livano Comenencia, de Curaçao, foi sim oportunista, mas não lento, para marcar o primeiro gol de Curaçao em Copas do Mundo na partida contra a Alemanha, também a primeira de seu país na história do torneio.

Nascido em Breda, na Holanda, Comenencia descende de curaçaoenses e escolheu defender a ilha mesmo após representar a Holanda nas seleções de base.

Comenencia, de 22 anos, foi revelado pelo PSV e hoje é jogador do Zurich, da Suíça. Antes, teve passagem pelas categorias de base da Juventus, na Itália.

Curaçao tem 158.006 habitantes, segundo dados de 2025 do Central Bureau of Statistics de Curaçao. A população é menor que a registrada no distrito de Pirituba, em São Paulo, segundo dados do Censo 2022: 179.724 habitantes.