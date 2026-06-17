Conheça Aymen Hussein, autor do 1º gol do Iraque na Copa, com vida atravessada pelo terrorismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador que garantiu a segunda participação do Iraque em Copas do Mundo, Aymen Hussein, marcou também o primeiro gol do país na partida de estreia, nesta terça-feira (16), contra a Noruega, no estádio Gillette, em Boston.

O atacante de 30 anos do Al-Karma enfrentou sete horas de interrogatório no aeroporto de Chicago antes de ter sua entrada liberada nos Estados Unidos no último dia 6. Ele tem a história familiar atravessada pelo terrorismo: em 2008, seu pai foi morto em um ataque da Al Qaeda em Bagdá; em 2014, foi obrigado a deixar sua casa por integrantes do Estado Islâmico, episódio em que seu irmão desapareceu.

"Se eu deixar o futebol, nada mudará. Não terei nada disso de volta", disse ele em entrevista ao canal de notícias Al Arabiya à época. "Ainda agradeço a Deus pela minha situação. Tenho muros ao meu redor... Muitos dos iraquianos deslocados estão vivendo em tendas."

Foi após a morte do pai que ele se tornou jogador.

Meses depois de ser desalojado, também foi graças a ele que a equipe do Iraque se classificou para as Olimpíadas do Rio, em 2016, quando chegou a empatar sem gols contra o Brasil.

No final de março, o Iraque venceu a Bolívia por 2 a 1, em Monterrey, no México, na repescagem para a última das 48 vagas da Copa deste ano. Hussein fez o gol da vitória que levou os iraquianos a um Mundial 40 anos depois da primeira participação, em 1986. Naquele ano, também no México, o meio-campista Ahmed Radhiao fez o primeiro gol da história do país na competição.

Nesta terça, Hussein fez o segundo. Empatou a partida, com cabeceio, cinco minutos depois de Erling Haaland. O noruguês ainda fez mais um antes do intervalo para recolocar os europeus à frente na segunda partida do grupo I, que terminou com placar de 4 a 1 para os nórdicos.

O centroavante tem agora 33 gols em 92 partidas disputadas pela seleção. Na temporada, anotou nove gols e deu uma assistência nos 19 jogos que fez pelo Al-Karma no Campeonato Iraquiano.