Congressista dos EUA tenta visto para que mãe de Vozinha vá à Copa do Mundo

(UOL/FOLHAPRESS) - Herói do histórico empate da seleção de Cabo Verde contra a Espanha, o goleiro Vozinha não pôde contar com a presença de sua mãe na partida devido a um problema com o visto para entrada nos Estados Unidos. Mas a questão deve ser resolvida em breve e com a ajuda de autoridades norte-americanas.

Nesta terça-feira, um membro da Câmara dos Estados Unidos afirmou que vai ajudar o goleiro cabo-verdiano. Em publicação nas redes sociais, Hakeem Jeffries afirmou que entrará em contato com o Secretário de Estado dos EUA para garantir o visto à mãe de Vozinha.

A seleção nacional de Cabo Verde chocou a Espanha graças a uma atuação histórica do goleiro Vozinha. Sua mãe não pôde estar presente devido a complicações com o visto. Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história. Pedi ao Secretário de Estado Marco Rubio que faça tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que ela possa comparecer ao próximo jogo.Hakeem Jeffries, em publicação no X

A ausência da mãe de Vozinha foi revelada pelo goleiro após a partida. O goleiro se emocionou ao comentar o assunto.

Chorei após o jogo, porque cresci com os meus avós quando era criança, e eles não puderam estar ali. Eles faleceram há alguns anos. A minha mãe também não pôde estar aqui por causa de um problema de visto e o dinheiro que teríamos de pagar por isso. Não conseguimos fazer isso a tempo.Vozinha, após Espanha 0 x 0 Cabo Verde

O goleiro de 40 anos foi eleito o melhor em campo após uma grande atuação contra a Espanha, uma das favoritas ao título. Na primeira partida de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, Vozinha foi o nome do jogo com grandes defesas e garantiu o empate.

QUEM É VOZINHA E O QUE VEM PELA FRENTE

Josimar José Évora Dias só virou profissional aos 25 anos, e nesta terça-feira (16) defende o Chaves, da segunda divisão de Portugal. Antes, passou por clubes de Cabo Verde e também atuou em Angola, Moldávia, Eslováquia, Chipre e Portugal, até chegar ao atual clube.

O apelido que ganhou o mundo nasceu na infância, quando ele era criado pelos avós em São Vicente, em Cabo Verde. "O apelido é por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar e minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então, cresci com meus avós. Na minha região, os rapazes eram muito mais velhos e eu sempre jogava na rua, levando muita pancada", contou ao site da Fifa.

Cabo Verde está no Grupo H e volta a campo no domingo (21), às 19h (de Brasília) contra o Uruguai, em Miami. A seleção encerra a fase de grupos no dia 26 de junho, diante da Arábia Saudita, em Houston.