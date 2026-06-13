Confira quais jogos da Copa assistir depois das 23 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Torcedores que gostam de dormir cedo terão problemas caso queiram gabaritar todos os jogos da Copa do Mundo que acontece em três países: EUA, México e Canadá.

Das 104 partidas programadas para a competição (contra 64 nas Copas com 32 seleções), 17 estão marcadas para começar entre 23h e 1h no horário de Brasília, ou seja, vão invadir a madrugada -16 delas são na fase de grupos.

Coreia do Sul x República Tcheca abriu os trabalhos do fim de noite, em duelo que aconteceu às 23h da quinta-feira (11), no México.

E quem pensava que Japão ou Nova Zelândia seriam os mais preentes na sessão Corujão da Copa, enganou-se. Turquia, no Grupo G (o mesmo da Austrália), e Jordânia, no Grupo J, são as campeãs dos jogos noturnos.

Na terceira rodada, com jogos dentro da chave no mesmo horário, os grupos G (Bélgica, Nova Zelândia, Egito e Irã) e J (Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia) serão contemplados com os horários de fim de noite.

O horário mais comum da Copa é o vespertino 16h, com 12 partidas na primeira fase e outras 7 nos confrontos decisivos, incluindo as duas semifinais e a decisão. O Brasil joga às 19h (contra Marrocos, no sábado, e Escócia, dia 24/6) e 21h30 (contra Haiti, dia 19/6).

Depois da primeira fase, apenas mais uma partida está prevista para começar à meia-noite, entre o campeão do Grupo B (Canadá, Suíça, Qatar e Bósnia) e um terceiro colocado, que pode vir das chaves E, F, G, I ou J. Essa partida, na virada do dia 2 para 3 de julho, acontecerá em Vancouver.

VEJA O QUE VOCÊ VAI PERDER SE DORMIU CEDO

**Dia 11, 23h (esse, se dormiu, já perdeu)**

- Grupo A - Coreia do Sul x Rep. Tcheca

**Dia 14h, 1h**

- Grupo D - Austrália x Turquia

**Dia 14h, 23h**

- Grupo F - Suécia x Tunísia

**Dia 17, 1h**

- Grupo J - Áustria x Jordânia

**Dia 17, 23h**

- Grupo K - Uzbequistão x Colômbia

**Dia 20, 0h**

- Grupo D - Paraguai x Turquia

**Dia 21, 1h**

- Grupo F - Tunísia x Japão

**Dia 23, 0h**

- Grupo J - Jordânia x Argélia

**Dia 23, 23h**

- Grupo K - Colômbia x R.D. Congo

**Dia 25, 23h**

- Grupo D - Turquia x EUA

**Dia 25, 23h**

- Grupo D - Austrália x Paraguai

**Dia 27, 0h**

- Grupo G - Egito x Irã

**Dia 27, 0h**

- Grupo G - Bélgica x Nova Zelândia

**Dia 27, 23h**

- Grupo J - Argélia x Áustria

**Dia 27, 23h**

- Grupo J - Jordânia x Argentina

**Dia 3/7, 0h**

- Fase eliminatória - 1º do Grupo B x 3º do Grupo E, F, G, I ou J