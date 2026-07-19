Comportamento de alguns franceses contra a Inglaterra foi inadmissível, diz Rabiot

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, na qual a França perdeu para a Inglaterra por 6 a 4, neste sábado (18) em Miami, o volante Adrien Rabiot não poupou sua seleção, principalmente no primeiro tempo, quando os ingleses abriram 4 a 0.

Em entrevista à rede BeIN Sports, Rabiot criticou duramente o comportamento de alguns de seus companheiros, que ele considerou inadmissível.

"Entramos de forma bastante vergonhosa no primeiro tempo. Vi comportamentos de alguns jogadores que nunca tinha visto até aqui. É um pouco decepcionante, porque era a última partida para fazer bonito nesta competição", disparou o jogador, dizendo que o clima no grupo não estava bom desde a derrota nas semifinais para a Espanha.

"Há muita decepção após a derrota contra a Espanha, mas havia um trabalho a ser feito até o fim e não podemos nos contentar em fazer as coisas de qualquer jeito", completou, revelando que o grupo teve uma conversa definitiva no intervalo da partida em Miami Gardens.

"Dissemos que era preciso um pouco de orgulho, e foi bem melhor no segundo tempo, porque, no primeiro, alguns comportamentos foram inadmissíveis."

Em relação à despedida do técnico Didier Deschamps, que comandou a seleção francesa pela última vez nessa partida, Rabiot destacou que o treinador e sua comissão técnica fizeram um trabalho enorme e levaram a França de volta ao topo do futebol mundial, embora o resultado final desta vez não tenha sido o esperado.

"Gostaríamos de ter terminado com uma vitória para que o técnico tivesse uma despedida melhor, mas isso não mancha a imagem que ele tem junto a todos os franceses. Ele nos agradeceu, mas somos nós que devemos agradecer por esses belos anos, essa disciplina que ele implementou", elogiou o volante.

"Ele reergueu a seleção francesa, não sozinho, mas foi um grande artífice disso. É o fim para muita gente na seleção, mas vamos nos lembrar disso", finalizou.