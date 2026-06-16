Como Neymar, Arrascaeta vive incógnita sobre volta no Mundial

(UOL/FOLHAPRESS) - Ao final do jogo contra Arábia Saudita, Arrascaeta passou pela zona mista preferindo não dar entrevista. Ficou de fora deste jogo por conta da lesão na panturrilha esquerda, sofrida no dia 3 de junho mês.

Ele caminhou pelo espaço com a perna parecendo puxar levemente.

Seu companheiro de seleção, Canobbio diz que tem visto bom desenvolvimento do camisa 10 do Flamengo.

"Está bem, está evoluindo bem. Você achou que está mancando? Ele tá bem", disse, rindo.

Para Cannobio, ainda não dá para dizer quando o meia poderá volta. Essa resposta, óbvio, está com a comissão técnica Uruguai.

Antes da partida, o técnico Marcelo Bielsa admitiu responsabilidade pela contusão, embora tenha dito que a decisão de que ele voltasse a campo foi consensual com o Flamengo.

Teoricamente, a lesão demora entre 20 a 25 dias para ser recuperada. Isso daria uma chance de o meia estar de volta contra a Espanha, no dia 26, na última partida da primeira fase.

Curiosamente, Neymar, que se manchou bem antes em 17 de maio, também está praticamente fora do segundo jogo do Brasil, diante do Haiti. Só tem chance de atuar contra a Escócia, no dia 24. Ou seja, no seu caso, se isso acontecer demoraria um mês e uma semana. A ver.